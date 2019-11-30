Поліція встановила особу чоловіка, який влаштував теракт у Лондоні



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Силовики застрелили нападника

Зловмисник раніше був засуджений за «злочин, пов'язаний із тероризмом»

Поліція Великобританії встановила особу чоловіка, який влаштував теракт на Лондонському мосту 29 листопада.

Про це у суботу повідомляє The Times.

Відзначається, що нападником був раніше засуджений і звільнений із в'язниці чоловік. Він був гостем на конференції Кембриджського університету з реабілітації ув'язнених. Чоловік також погрожував підірвати це місце.

Зловмисник раніше був засуджений за «злочин, пов'язаний із тероризмом». Коли чоловіка відпустили, він погодився носити «електронний бейдж».

Нагадаємо, у результаті нападу на Лондонському мосту загинули двоє осіб, троє отримали поранення.

29 листопада поліція оточила Лондонський міст в зв’язку з повідомленнями про напад з ножем і стрілянину. Згодом поліцейські повідомили про затримання одного підозрюваного і поранення декількох осіб.

Також у поліції підтвердили, що силовики застрелили нападника.

Представник поліції Лондона підтвердив, що підозрюваного було убито під час спецоперації. За його словами, на ньому був надітий фальшивий пояс смертника.