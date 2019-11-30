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    У світі

    Поліція встановила особу чоловіка, який влаштував теракт у Лондоні

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    Силовики застрелили нападника - Поліція встановила особу чоловіка, який влаштував теракт у Лондоні
    Силовики застрелили нападника

    Зловмисник раніше був засуджений за «злочин, пов'язаний із тероризмом»

    Поліція Великобританії встановила особу чоловіка, який влаштував теракт на Лондонському мосту 29 листопада.

    Про це у суботу повідомляє The Times.

    Відзначається, що нападником був раніше засуджений і звільнений із в'язниці чоловік. Він був гостем на конференції Кембриджського університету з реабілітації ув'язнених. Чоловік також погрожував підірвати це місце.

    Зловмисник раніше був засуджений за «злочин, пов'язаний із тероризмом». Коли чоловіка відпустили, він погодився носити «електронний бейдж».

    Нагадаємо, у результаті нападу на Лондонському мосту загинули двоє осіб, троє отримали поранення.

    29 листопада поліція оточила Лондонський міст в зв’язку з повідомленнями про напад з ножем і стрілянину. Згодом поліцейські повідомили про затримання одного підозрюваного і поранення декількох осіб.

    Також у поліції підтвердили, що силовики застрелили нападника.

    Представник поліції Лондона підтвердив, що підозрюваного було убито під час спецоперації. За його словами, на ньому був надітий фальшивий пояс смертника.

    теракт тероризм напад Велика Британія розслідування поліція злочин
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