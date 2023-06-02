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Порошенко привіз десантникам на Донеччину тягач Foden та мобільний шиномонтаж

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко привіз десантникам на Донеччину тягач Foden та мобільний шиномонтаж
Вантажівка обладнана мультиліфтом, за лічені хвилини піднімає контейнер з боєприпасами чи бронетехніку
фото: Європейська солідарність

Хлопці одразу ж випробували обладнання і «перевзули» КАМАЗ

Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав потужний тягач Foden та майстерню мобільного шиномонтажу у десантний підрозділ.

«Привезли сьогодні для моєї військової частини автомобіль Foden, який є багатофункціональним автомобілем як мультиліфт, так і тягач. І шиномонтаж, який буде доброю справою не тільки для нашого батальйону щодо ремонту коліс, а для інших частин Десантно-штурмових військ», – розповідає військовий.

«Загалом автомобіль буде виконувати різного виду задачі. Зокрема, це перевезення шиномонтажа, доставка у визначені місця.  Якщо беремо дві платформи, якщо беремо на іншу платформу пустий контейнер, відповідно можна завантажувати все, починаючи від продуктів, закінчуючи боєприпасами. Плюс – евакуація техніки. Ми можемо затягнути техніку на платформу, евакуювати та доставити у точку передачі техніки або ремонту», – говорить десантник.

«Зазвичай ми раді всьому, навіть ключу для ремонту. А тут взагалі прийшов такий автомобіль і такий шиномонтаж, який чекав не тільки я. Зверталися люди, які вже хочуть перебортувати колеса, відремонтувати – ще не було цього шиномонтажа, а вже завдання були. Тому це дуже добра справа», – дякує боєць ДШВ.

Вантажівка Foden, обладнана мультиліфтом, за лічені хвилини піднімає контейнер з боєприпасами чи бронетехніку довжиною до 7 метрів і вагою до 18 тонн – а це будь-яка колісна бронемашина. Якщо потрібно евакуювати з поля бою – дві-три хвилини, щоб затягнути машину на платформу, кілька хвилин на фіксацію, а потім – півтори хвилини та евакуація, пояснюють волонтери. 

Мобільний шиномонтаж – це новий проєкт Фонду Порошенка та ГО «Справа Громад». У спеціально обладнаному контейнері є багатофункціональний шиномонтажний верстат, який може «перевзувати» практично всі колеса для військової техніки. Є також балансувальний верстат, кран-балка для підйому коліс, а також всі аксесуари: пневматичні та гідравлічні домкрати, пневматичний гайковерт, необхідні головки та підставки. Тут є і ручний інструмент, і пневматичний, є механічні ключі для демонтажу і весь асортимент витратних матеріалів. Електрообладнання працює завдяки потужному генератору. Все це господарство швидко вантажиться на платформу тягача і доставляється туди, де воно потрібне.    

Хлопці одразу ж випробували обладнання і «перевзули» КАМАЗ. Військові кажуть – така техніка буквально помножує ефективність механіків. Заміна коліс на передовій – це велика проблема, розповідають військові. Щоб знайти стаціонарну майстерню, часто доводиться везти техніку за сотню кілометрів.

Тож «Малюк», як жартома назвав потужний тягач п’ятий президент, разом із шиномонтажною майстернею вже розпочав свою службу на Донеччині. «Евакуйовуватиме та перевозитиме техніку: бетери, тягачі, вантажівки та навіть деякі САУ. Тягатиме БК, продукти і все що можна запхнути в контейнер. Не дарма ж він такий величезний. Допомагатиме хлопцям та дівчатам приборкувати залізо і перемагати», – пише Порошенко.

Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність вантажівки військові фронт допомога ЗСУ

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