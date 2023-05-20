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Байден на саміті G7 оголосить про новий пакет військової допомоги Україні: деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Байден на саміті G7 оголосить про новий пакет військової допомоги Україні: деталі
До нового пакету допомоги ввійдуть артилерійське знаряддя, бронетехніка та протитанкові засоби
фото з відкритих джерел

За даними ЗМІ, Сполучені Штати нададуть нашій державі ще більше боєприпасів напередодні боїв, що очікуються навесні і влітку

Президент США Джо Байден після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським на саміті G7 збирається оголосити про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 375 млн доларів. Про це повідомляє Politico з з посиланням на трьох американських та українських чиновників.

За даними джерел, до пакету допомоги ввійдуть артилерійське знаряддя, бронетехніка та протитанкові засоби.

«Це обладнання, яке США і союзники постачали в минулому, але яке дуже необхідне напередодні боїв, що очікуються навесні і влітку», – зазначило видання.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що Володимир Зеленський «найближчими днями» зустрінеться з президентом США Джо Байденом. 

Раніше західні медіа з посиланням на неназваних посадовців заявили, що Зеленський особисто прибуде до Японії на саміт «Групи семи»

Як повідомлялося, 19 травня в Японії розпочався саміт «Великої сімки». Лідери G7 розпочали його з обіцянок нових санкцій проти Росії у відповідь на її військову агресію проти України. Очікується, що санкції будуть спрямовані проти фізичних та юридичних осіб не лише в Росії, а й у Європі, на Близькому Сході та в Азії. Велика Британія заявила, що хоче обмежити торгівлю російськими алмазами. А США введуть понад 300 нових санкцій для економічної ізоляції РФ. 

Теги: США озброєння допомога ЗСУ

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