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Франція підтвердила візит українського лідера: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Франція підтвердила візит українського лідера: деталі
Зеленський і Макрон
фото з відкритих джерел

Зеленський у неділю відвідає Париж, де в Єлисейському палаці відбудеться робоча вечеря з Еммануелем Макроном

В офісі президента Франції Еммануеля Макрона підтвердили візит українського лідера Володимира Зеленського. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

«Цей обмін думками дасть їм змогу продовжити і поглибити діалог довіри після зустрічі 8 лютого у Парижі та регулярних телефонних обмінів відтоді», - йдеться у заяві.

Зазначається, що в ході зустрічі Макрон «підтвердить незмінну підтримку Франції та Європи у справі відновлення законних прав України та захисту її фундаментальних інтересів».

«Тому дискусія цього вечора буде зосереджена на підтримці, яку Франція продовжує надавати у відповідь на невідкладні військові та гуманітарні потреби України. Два президенти також обговорять довгострокові перспективи повернення миру в Європу, зокрема, на основі Мирного плану, запропонованого президентом Зеленським, який підтримує Франція», - вказують в Єлисейському палаці.

Сам президент України написав у своєму Telegram, що під час зустрічі в Парижі він обговорить найважливіші питання двосторонніх відносин.

«Париж. Із кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин», – зазначив Президент України.

Раніше повідомлялося, що це не перший візит українського президента до Франції з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Теги: військові Париж Франція

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