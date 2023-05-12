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Парламент Швейцарії ухвалив нове рішення щодо реекспорту зброї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Парламент Швейцарії ухвалив нове рішення щодо реекспорту зброї
Швейцарія оновила свою позицію щодо реекспорту зброї іншим країнам
фото з відкритих джерел

Однією із умов реекспорту є те, що країна, яка отримує зброю зі Швейцарії, не повинна серйозно порушувати права людини

Комісія Ради кантонів Федеральних зборів, верхньої палати парламенту Швейцарії, рекомендувала пом’якшити експортний контроль швейцарської військової техніки, від чого потенційно у майбутньому може отримати користь Україна. Про це пише  швейцарське видання Blick. 

Комісія, взявши до уваги давню політику військового нейтралітету країни, ухвалила пропозиції, відповідно до яких після аналогічного рішення сестринського комітету нижньої палати парламенту в січні, тепер можна готувати відповідний законопроєкт про можливий реекспорт швейцарського озброєння до третіх країн за певних жорстких умов.

Представники комітету вирішили, що в майбутньому уряд Швейцарії може в окремих випадках обмежити термін дії такої декларації п'ятьма роками. 

Однак при цьому мають бути дотримані певні умови. Країна, яка отримує зброю, не повинна серйозно порушувати права людини. Крім того, не повинно бути небезпеки, що військові матеріали будуть використані проти цивільного населення.

Країна не повинна бути залучена у внутрішній або міжнародний збройний конфлікт. Єдиний виняток – якщо країна, як, наприклад, Україна, захищає себе від агресії відповідно до міжнародного права. 

Станом на сьогодні нейтралітет Швейцарії забороняє поставляти зброю безпосередньо в зони бойових дій. Це правило діє, навіть якщо інша країна купила зброю в Швейцарії. При купівлі країни-покупці повинні підписати так звану декларацію про нереекспорт.

Раніше йшлось про те, що реекспорт швейцарської зброї на Україну можливий лише у випадку, якщо парламент країни внесе поправки до законодавства. Про це постпред Швейцарії при ООН Паскаль Крістін Берісвіль повідомила під час прес-конференції, присвяченій головуванню її країни в Раді безпеки ООН у поточному місяці.

Нагадаємо, парламент Швейцарії дозволив президенту України Володимиру Зеленському виступити перед ним. Це винятковий випадок для цієї країни, повідомляє BBC.Парламент Швейцарії схвалив прохання Києва дозволити Зеленському виступити зі зверненням до швейцарських законодавців.

Швейцарія зазнає міжнародного тиску щодо її традиційної політики нейтралітету у війнах та конфліктах. Багато західних союзників закликають Берн зняти заборону на експорт швейцарської зброї та допомогти Україні.

Читайте також: Влада Швейцарії висунула нову вимогу до українських біженців

Теги: експорт військові Україна права людини озброєння населення парламент нейтралітет конфлікт

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