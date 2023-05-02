Що буде з пораненими воїнами, які не можуть виконувати бойові завдання: роз’яснення Міноборони
Головнокомандувач ЗСУ готує розпорядження щодо поранених військових
Поранених, які не можуть виконувати бойові завдання і виведені в розпорядження командирів, будуть призначати на інші посади. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«Війна ускладнила все, що функціонувало в ЗСУ до великого вторгнення. Це зрозуміло. Задача номер один – воювати. Крім того з’явились нові виклики і проблеми – рішення для яких шукають прямо зараз, бо раніше такого досвіду не було», – йдеться в повідомленні.3
Маляр зазначила, що це стандартна процедура – призначити пораненого після лікування на посаду, яку той в змозі займати, під час війни стала для бойових командирів непростою. Бо повномасштабна війна диктує свої умови.
Зазначається, що вакансій в ЗСУ на сьогодні в десятки разів більше, ніж поранених, які зараз чекають на призначення. Тому цю проблему вже відпрацювала робоча група Міноборони та Збройних сил України.
«Є конкретні рішення, які будуть реалізовані», – додала заступниця міністра.
Зокрема:
- готується відповідне розпорядження головнокомандувача ЗСУ – і це повинно вирішити питання тих, хто зараз чекає на призначення;
- зміни системного характеру: до наказу Міноборони № 402 та до законодавства.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектацій на фронт, а на їхні місця ставити воїнів, які отримали поранення.
До слова, триває 433-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні противник завдав три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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