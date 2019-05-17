Порошенко звільнив посла України в Китаї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні Адміністрацію президента залишають всі члени команди Петра Порошенка

Дьомін був призначений послом України в Китаї у липні 2013 року

Президент України Петро Порошенко в останній день перебування на посаді звільнив Олега Дьоміна з посади посла України в Китайській Народній Республіці. Відповідний указ №241/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

«Звільнити Дьоміна Олега Олексійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Китайській Народній Республіці», - йдеться в документі.

Як повідомлялося, Дьомін був призначений послом України в Китаї у липні 2013 року.

Нагадаємо, сьогодні заяву про відставку написав голова Адміністрації президента Райнін.

Нещодавно підтвердилося, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов подав заяву про відставку.

До відома, голова МЗС Клімкін написав заяву про відставку.

Також нагадаємо, що сьогодні, 17 травня, Порошенко звільнив свого радника Медведєва.

Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, Адміністрацію президента залишають всі члени команди Петра Порошенка, включно з прес-секретарем Святославом Цеголком, заступником голови АП Костянтином Єлісєєвим, Віталієм Ковальчуком, главою АП Ігорем Райніним.

Як повідомлялось, сьогодні, 17 травня, перший заступник голови Адміністрації президента і голова виборчого штабу Петра Порошенка під час президентської кампанії Віталій Ковальчук подав у відставку.

Нардеп Ірина Луценко також заявила, що йде з посади представника президента Петра Порошенка у Верховній Раді.

Нагадаємо, Петро Порошенко підписав указ про звільнення Костянтина Єлісєєва з посади заступника глави Адміністрації президента.

16 травня представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.