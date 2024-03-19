Посмертна донорка з Хмельниччини врятувала життя чотирьом українцям

У пацієнтки констатували смерть мозку: вона дістала черепно-мозкову травму, коли впала з велосипеда

Жінка, у якої лікарі Шепетівської багатопрофільної лікарні констатували смерть мозку, за згодою родичів стала доноркою для чотирьох молодих людей. Про це розповів Валерій Сивоконюк – завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Шепетівської багатопрофільної лікарні на Хмельниччині, повідомили на сайті міськради.

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52-річна місцева мешканка дістала черепно-мозкову травму, коли впала з велосипеда. Її прооперували нейрохірурги, персонал відділення анестезіології та інтенсивної терапії відчайдушно боровся за життя. Однак травма завдала непоправної шкоди мозку.

«У пацієнтки констатували смерть мозку. Але серце, обидві нирки та печінка були живими. А це – шанс на порятунок ще чотирьох життів. Величезна подяка родичам цієї жінки, що дали дозвіл на вилучення органів», – розповів Сивоконюк.

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Лікар зазначив, що вилучення органів у донорки проводили бригади фахівців із Києва та Львова за участі місцевих: судинного хірурга Дмитра Шатравіна та трансплант-координаторів Романа Романюка й Оксани Левчук. Така операція, зауважив Сивоконюк, була проведена у Шепетівській лікарні вперше. Нирки та печінку одразу забрали для пересадки реципієнтам львівські медики, а серце – столичні.

Операцією керував директор Інституту серця МОЗ Борис Тодуров. За його словами, цей випадок є унікальним, оскільки вперше донорське серце довелося везти більше ніж триста кілометрів.

«Ми використали нову стенфордську методику зберігання донорського серця. І, як бачимо, досить вдало», – прокоментував Тодуров.

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Раніше повідомлялося, що лікарі в Україні вперше розділили печінку на дві частини і пересадили двом людям. Трансплантація органів пройшла успішно.

Донорський орган розділили на дві частини та пересадили хлопчику з Житомирщини, якому виповнився рік та три місяці, та 20-річному мешканцю Львівщини. Ще трьом людям здійснили пересадку серця та нирок. Завдяки рішенню батьків загиблого юнака п'ятеро людей отримали шанс на життя.

Зазначається, що 15-річний хлопець загинув через ушкодження мозку. Батьки підлітка дали дозвіл на те, аби органи сина пересадили тим людям, які потребують трансплантації.