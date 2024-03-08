Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прослужив у лавах Повітряних сил 33 роки. Згадаймо Віктора Пенькового

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Прослужив у лавах Повітряних сил 33 роки. Згадаймо Віктора Пенькового
44-річний Віктор Пеньковий родом з Вінниччини
фото з відкритих джерел

Чоловік брав участь у місії ООН у Ліберії, а повернувшись звідти, вирушив у зону АТО

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віктора Пенькового.

Його життя було наповнене любов’ю — до родини, до друзів і побратимів, до праці і до рідної землі. Він був безмежно закоханий у небо, літав і відновлював техніку, навчав і навчався, кохав і був коханим… І загинув авіатор Віктор Пеньковий як незламний герой із вірою в перемогу, захищаючи Батьківщину від вбивць-окупантів, боронячи спокій рідних, оберігаючи життя нащадків.

Віктор Пеньковий з донькою
Віктор Пеньковий з донькою
фото з відкритих джерел

44-річний підполковник Віктор Пеньковий загинув 11 листопада 2022 року в бою з окупантами неподалік села Троїцьке на Донеччині. Він був бортовим техніком Мі-8. Під час виконання бойового завдання з вогневого ураження противника ворог збив вертоліт українських захисників із ПЗРК. Разом із Віктором Пеньковим загинув командир екіпажу Сергій Хомік.

Віктор народився 19 липня 1978 року в селі Човновиця Вінницької області. Ще в дитинстві вирішив стати військовим, аби захищати рідних. Окрім нього, у родині було п'ять дітей – чотири сестрички і старший брат, який на той момент уже жив окремо. Тож Віті довелось стати «універсальним господарем» і повсякчас допомагати матері.

Важке життя в селі у 90-х роках, коли родина виживала завдяки тяжкій праці по господарству, навчило Віктора стійкості та цілеспрямованості. Згодом він розказував дружині, що хотів довести собі та всім навколо, що зможе всього досягнути сам.

Так і сталось. У 1995 році вступив до Київського інституту військово-повітряних сил на спеціальність «Технічна експлуатація повітряних суден і авіадвигунів». Пізніше заочно закінчив Державну льотну академію України.

«Він ще маленьким хлопчиком дав собі обіцянку, що буде літати. Він обожнював небо і говорив мені завжди про те, що в небі він почувається вільним, сильним. Своїми історіями і мене змусив полюбити, закохав мене у небо. Тому що коли він говорив про польоти, про свої завдання – його очі світилися. Мій перший політ відбувся у день, коли мені чоловік зробив пропозицію. Ми прожили 23 роки разом», – зауважила дружина Світлана.

Віктор Пеньковий з дружиною
Віктор Пеньковий з дружиною
фото з відкритих джерел

Зі своєю майбутньою дружиною Світланою військовий познайомився напередодні весілля спільних друзів. Віктор провів чарівну дівчину додому. Через три місяці вони одружилися. А через рік у подружжя народився син Максим, ще через 10 – донечка Вікторія.

Підполковник Віктор Пеньков з дружиною та донькою
Підполковник Віктор Пеньков з дружиною та донькою
фото з відкритих джерел
Прослужив у лавах Повітряних сил 33 роки. Згадаймо Віктора Пенькового фото 1
фото з відкритих джерел

Родина мешкала у Вінниці, де Віктор Пеньковий починав свій шлях зі старшого техніка розрахунку обслуговування в одній із бригад авіації ЗСУ. З часом він став начальником технічно-експлуатаційної частини. А останні 20 років був бортовим авіаційним техніком-інструктором вертолітної ланки. 

Віктор Пеньковий з сімʼєю
Віктор Пеньковий з сімʼєю
фото з відкритих джерел

У 2012-2015 роках брав участь в місії ООН у Ліберії. Воював в АТО/ООС, виконав чимало успішних бойових вильотів. З початку широкомасштабної війни брав участь у бойових діях на Донеччині. У складі екіпажу Мі-8 підполковник Пеньковий успішно виконав 26 бойових вильотів, знищуючи окупантів.

«Він завжди мені казав, що Росія не зупиниться лише на сході. 24 лютого я йому подзвонила, щоб дізнатися як він, а він мені сказав збирати валізи, бо все про що він раніше думав і попереджав – здійснилось», – пригадала дружина загиблого.

Віктор Пеньковий з дружиною
Віктор Пеньковий з дружиною
фото з відкритих джерел

11 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку у гвинтокрил поцілили ракетою з ПЗРК. Троє членів екіпажу загинули.

«Його життя було наповнене любов’ю – до родини, друзів і побратимів, праці і до рідної землі. Він був безмежно закоханий у небо, літав і відновлював техніку, навчав і навчався, кохав і був коханим… Мав класну кваліфікацію «майстер» та засвоїв типи вертольотів МІ-8, МІ-9, а загальний наліт Віктора Пенькового склав 2235 годин. Загинув авіатор як незламний герой із вірою в перемогу, захищаючи Батьківщину від вбивць-окупантів, боронячи спокій рідних, оберігаючи життя нащадків», – розповів побратим загиблого Роман.

«У мене навіть думки не було, що він може загинути. Я розуміла, що статись може що завгодно. Водночас знала, що для чоловіка немає нерозв’язуваних завдань. Вітя провів у небі понад 2 тисячі годин, він ніколи техніку не підводив, а техніка не підводила його. Ми за нього з дітьми дуже переживали, постійно молились. Нам його страшенно не вистачало. Я звикла, що він ухвалює рішення, керує і дає родині вектор розвитку, що без нього важко. Я навіть просила, щоб він не літав так багато. На що чоловік відповів: «Якби я ховався під диваном, то ти б мене не любила. Ти мене любиш за те, що я сміливий і відважний», – розповіла Світлана.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

Читайте також: Пройшов окупацію і вступив до лав ЗСУ. Згадаймо працівника театру Антона Білозубова з Херсона
Теги: авіація смерть військові війна пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Коцик був молодшим сержантом, служив на посаді командира бойової машини піхоти
Загинув у свій день народження. Згадаймо Героя України Андрія Коцика
7 лютого, 09:00
Валентина Макаренко збиралася бути бойовим медиком, та зрештою приєдналася до 4-ї окремої танкової бригади й стала кулеметницею
Загинула на фронті напередодні весілля. Згадаймо Валентину Макаренко
11 лютого, 09:00
25-річний Святослав Кондрат за своє коротке молоде життя мав за плечима чималий досвід та безліч яскравих сторінок
Повернувся з-за кордону, аби знову стати на захист України. Згадаймо Святослава Кондрата
13 лютого, 09:00
Боксер Олег Прудкий після завершення спортивної кар’єри приєднався до лав Національної поліції
Чемпіон України з боксу, майстер спорту міжнародного класу, спецпризначенець. Згадаймо Олега Прудкого
14 лютого, 09:00
40-річний Петро Ковалюк, командир роти вогневої підтримки, загинув 11 січня 2023 року у боях на Донбасі
Покинув викладацьку діяльність, щоб захищати Україну. Згадаймо Петра Ковалюка
18 лютого, 09:00
Плахута звільняв від російських загарбників міста і села Донецької, Луганської областей, виганяв окупантів з Харківщини
Міг бути заброньований і не йти на фронт. Згадаймо енергетика Олександра Плахуту
22 лютого, 09:00
Дружина Ткача знайшла тіло чоловіка на посту
Перша жертва повномасштабної війни. Згадаймо прикордонника Дениса Ткача
24 лютого, 09:00
37-річний військовослужбовець Євген Данищук зі села Розтоки, що на Івано-Франківщині.
Повернувся з Польщі та пішов фронт, хоч був багатодітним батьком. Згадаймо Євгена Данищука
1 березня, 09:00
Віталій Вірста воював з 2016 року
Отримав три контузії та поранення, але повернувся на фронт. Згадаймо Віталія Вірсту
5 березня, 09:00

Суспільство

Прослужив у лавах Повітряних сил 33 роки. Згадаймо Віктора Пенькового
Прослужив у лавах Повітряних сил 33 роки. Згадаймо Віктора Пенькового
Великий піст: традиції, меню, правила та заборони
Великий піст: традиції, меню, правила та заборони
Чи треба робити камінг-аут у війську? Військовий дав пораду геям, що пішли на фронт
Чи треба робити камінг-аут у війську? Військовий дав пораду геям, що пішли на фронт
Як правильно вітати жінок з 8 березня: МВС випустило оригінальні листівки
Як правильно вітати жінок з 8 березня: МВС випустило оригінальні листівки
Як українки ставляться до свята 8 березня: несподівані результати опитування
Як українки ставляться до свята 8 березня: несподівані результати опитування
Який мобілізаційний резерв чоловіків має Україна (дослідження)
Який мобілізаційний резерв чоловіків має Україна (дослідження)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
МЗС Росії викликало посла Америки та поставило ультиматум
16K
Де виписуватимуть повістки в березні: ТЦК назвав усі місця
12K
Дніпропетровщина готується до оборони, замовила тисячі «зубів дракона»
6927
Ukr.net перестав працювати: як відновити листування
6463
Битва за Конституційний суд. Чи ризикне Руслан Стефанчук змінити роботу?
6238
Заводи у Німеччині неочікувано зіштовхнулись із серйозною проблемою: подробиці від Bloomberg

Новини

Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня
Сьогодні, 05:21
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
Сьогодні, 00:20
Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
Вчора, 06:31
Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
Вчора, 04:52
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua