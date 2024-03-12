Його знали як справжнього митця і професіонала. Згадаймо оператора Костянтина Гнітецького

Друзі та колеги згадують загиблого як «професіонала з великої літери, талановиту, дисципліновану та надзвичайно працьовиту» людину

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Костянтина Гнітецького.

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Костянтин Гнітецький мешкав у Рівному, працював відеографом на телеканалі «Суспільне», а з 2020 року – в управлінні культури та туризму Рівненської ОДА, де опікувався діджиталізацією.

Чоловіка мобілізували 5 березня 2023 року. У лавах ЗСУ Костянтин служив телефоністом у взводі зв’язку механізованого батальйону. На захисті країни він стояв чотири місяці. 16 липня внаслідок ворожого мінометного обстрілу біля населеного пункту Діброва на Луганщині життя 49-річного військового обірвалося.

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Костянтин Гнітецький пробув на фронті декілька місяців фото з відкритих джерел

Друзі і колеги згадують Костянтина як «професіонала з великої літери, талановиту, дисципліновану та надзвичайно працьовиту» людину.

49-річний Костянтин Гнітецький фото з відкритих джерел

Колега Олексій Бухало був знайомий із чоловіком багато років: «Разом робили програму «Так було». Він цікавився історією, краєзнавством. Було приємно і легко з ним працювати. Костя був не лише монтажером, а й професійним режисером. Завжди пропонував свої думки, тобто це було певною мірою співавторство. Він створював свої власні архіви, збирав відео».

фото з відкритих джерел

«Мені дуже пощастило у житті, адже свого часу я працювала з Костянтином. Він монтував мої сюжети. Це надзвичайно світла, талановита людина. Пам'ятаю класний спогад про нього. Його маленька кімнатка, де він монтував, і торба зернят для своїх пацанів – голубів. Вони завжди прилітали до нього. І перед кожним монтажем він неквапливо їх годував. Чому відбувається саме так, що Бог забирає найкращих», – сказала колега Ольга Підгородецька.

фото з відкритих джерел

«Упродовж більш як десятиліття ми з ним щоп’ятниці монтували програму «Телеспорт». Паралельно він монтував і інші телепроєкти як на РОДТРК, так і пізніше на «Суспільне Рівне», де він працював до 2019 року. Це десятки проєктів. Мені він запам’ятався як дуже відповідальний професіонал. Іноді, як мені здавалося, аж занадто. Наприклад, уже вичитані редактором титри він не лінувався сідати й перевіряти зі словником. У нього дрібниць не було. Він був талановитим інженером. Вже працюючи на себе, сам склав телевізійний кран», – зауважив Сергій Татаренко.

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Костянтин брав участь у багатьох проєктах, зокрема присвячених культурній спадщині й туристичним об’єктам рідного регіону фото з відкритих джерел

Прощання із Костянтином Гнітецьким відбулося 22 липня на майдані Незалежності у Рівному. «Велике прохання – знайдіть хтось соняхи для мого Янгола. Він так їх любив…» – зазначила дружина захисника.

фото з відкритих джерел

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