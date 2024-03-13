Через день після атаки на завод «Лукойла» помер черговий топменеджер компанії

Віцепрезидент «Лукойла» помер на 54 році життя

Це вже четверта смерть серед топменеджерів «Лукойлу» за останні два роки

Віцепрезидент російської нафтогазової компанії «Лукойл» Віталій Робертус помер на 54 році життя. Він став четвертим топменеджером компанії з початку повномасштабної війни, який помер. Про це повідомляє пресслужба «Лукойл».

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«З глибоким сумом повідомляємо, що на 54 році життя раптово помер віцепрезидент компанії Робертус Віталій Володимирович», – йдеться у повідомленні.

Смерть Робертуса стала четвертою серед топменеджерів «Лукойла» за останні два роки.

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У жовтні 2023 року стало відомо про смерть голови ради директорів компанії Володимира Некрасова. Причиною смерті називалася гостра серцева недостатність.

Некрасов очолив компанію після смерті попереднього голови Равіля Маганова, який у 2022 році випав з вікна головного корпусу Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ) і розбився на смерть.

До Маганова, у травні 2022 року, помер колишній топменеджер «Лукойлу» Олександр Суботін, його тіло знайшли у приватному будинку. За версією слідства причиною смерті Суботіна також стала гостра серцева недостатність.

Нагадаємо, уранці 12 березня безпілотник атакував нафтопереробний завод «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області.

До слова, Нижньогородський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії. Підприємство щороку переробляє приблизно 15-17 млн тонн нафти (близько 5% від загального обсягу російської переробки загалом), випускає майже 50 найменувань продукції, серед них – авіаційне та дизельне пальне, яке використовується військами РФ для війни в Україні.