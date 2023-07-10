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«Смертю смерть подолав»: українка віддала серце свого загиблого сина хворій дівчинці (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Смертю смерть подолав»: українка віддала серце свого загиблого сина хворій дівчинці (фото)
Маленька пацієнтка почуває себе добре
фото з відкритих джерел

Після трансплантації жінці дозволили послухати, як серце її сина бʼється в грудях врятованої дівчинки

В Україні вперше пересадили серце 6-річній дитині. Донором став 4-річний загиблий хлопчик – його мама дала згоду на трансплантацію органів. Про це повідомили на сторінці Інституту серця МОЗ України у Facebook.

Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург Борис Тодуров спільно з командою лікарів Інституту серця. Мама загиблого 4-річного хлопчика дала згоду на пересадку серця хворій дівчинці. І після трансплантації їй дозволили послухати, як воно бʼється в інших грудях.

«Оце і є для мене – смертю смерть подолав. Якою треба бути сміливою і сильною, аби дати дозвіл на пересадку серця, втрачаючи сина. І дати шанс жити іншій дитині, яка також гине. І врятувати її», – написала журналістка Віолетта Кіртока у Facebook.

Оперував дівчинку Борис Тодуров, директор Інституту серця
Оперував дівчинку Борис Тодуров, директор Інституту серця
фото: Борис Тодуров / Facebook

Подробиць операції наразі немає. Проте повідомляється, що маленька пацієнтка почуває себе добре.  

Додамо, що ця операція стала уже 21-ою пересадкою серця в Україні за 2023 рік.

Також зазначимо, що трансплантація органів дітям відбувається рідше, оскільки для маленьких пацієнтів набагато рідше знаходиться донор, ніж для дорослих.

Раніше повідомлялося, що чоловік після смерті врятував життя чотирьом людям. Лікарі у Львові виконали рекордну кількість одномоментних трансплантацій: пересадили серце, легені, печінку, нирку та підшлункову залозу.

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Теги: Борис Тодуров донор

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