Байден зустрівся з дружиною та донькою Навального
Байден зустрівся з близькими Навального, щоб висловити свої співчуття
Президент Сполучених Штатів Джо Байден зустрівся з Юлією та Дашею Навальними. Про це політик повідомив у соцмережі Х.
«Сьогодні я зустрівся з Юлією та Дашею Навальними – близькими Олексія Навального – щоб висловити свої співчуття з приводу їхньої тяжкої втрати», – написав Байден.
Як повідомляє Білий дім, зустріч відбулася сьогодні, 22 лютого, в Сан-Франциско.
«Президент висловив своє захоплення надзвичайною мужністю Олексія Навального. Байден підкреслив, що спадок Олексія залишиться у людях по всій Росії та в усьому світі, які оплакують його втрату та борються за свободу, демократію та права людини», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Джо Байден підтвердив, що його адміністрація завтра оголосить нові серйозні санкції проти Росії у відповідь на смерть Олексія, репресії та агресію Росії, а також її жорстоку та незаконну війну в Україні.
Раніше дружина російського опозиціонера Олексія Навального, Юлія Навальна заявила, що продовжуватиме справу свого чоловіка та закликала росіян виступати проти війни.
Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден виступив із офіційною заявою у зв'язку із повідомленнями про смерть російського опозиціонера.
До слова, Людмила Навальна, мати російського опозиціонера Олексія Навального, записала звернення, у якому стверджує, що її сина хочуть поховати таємно.
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