Постраждалим від кібербулінгу безкоштовно допомагатимуть юристи



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Кваліфікована юридична допомога пропонується дітям та їхнім батькам

Docudays UA спільно з Українською Гельсінською спілкою з прав людини (УГСПЛ) продовжують кампанію проти кібербулінгу та пропонують кваліфіковану юридичну допомогу дітям та їхнім батькам, які опинились у ситуації кібербулінгу.

У вітчизняному законодавстві встановлена адміністративна відповідальність за булінг. Але запропоновані законодавством заходи з протидії кібербулінгу недостатньо захищають дітей від психологічного та емоційного насильства через інтернет.

Тепер, щоб протидіяти кібербулінгу й захиститися від нападників в онлайн, у дитини та її батьків є альтернатива: не залишитися сам на сам із проблемою, а звернутися по правову допомогу. Про це «Главкому» повідомили у правозахисному департаменті Docudays UA.

Якщо ви страждаєте від постійних образ в інтернеті; ваш акаунт зламали та поширили особисті дані; у мережі вас шантажують та погрожують оприлюднити інформацію чи дані, які ви б не хотіли поширювати; вважаєте, що вас несправедливо визнали відповідальним за переслідування когось у мережі; чи ви наразилися на інші небезпеки в інтернеті та потребуєте юридичної підтримки, звертайтеся по правову допомогу за телефонами київської приймальні УГСПЛ (044) 383 95 19, (094) 928 65 19.

Мешканці інших регіонів України за цими ж номерами можуть дізнатися адреси найближчих до них приймалень УГСПЛ, куди можна звернутися по допомогу.

Консультації та правова допомога юристів у межах кампанії проти кібербулінгу безкоштовна.

Нагадаємо, Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA підбив підсумки І етапу кампанії проти кібербулінгу. Важливий результат кампанії – буклет, який пояснює, як розпізнати кібербулінг, які на сьогодні існують реальні механізми протидії цькуванню в інтернеті, куди звертатися та як діяти, якщо дитина зазнала психологічного й морального тиску в інтернеті.

Також Docudays UA спільно з Громадською спілкою «Українська анімаційна Асоціація «УАнімА» оголосив Всеукраїнський конкурс проєктів документальних анімаційних роликів – «Кібербулінг. Як я перестав/перестала бути жертвою», заснованих на реальних життєвих історіях.

До слова, Міносвіти разом з експертами розробляє програму для вчителів щодо протидії булінгу.

Також повідомлялося, що освітяни пропонують визнати булінгом психологічне насильство батьків над вчителями.