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Нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності – Буданов

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності – Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов
фото: Українська правда

«Впевнений, що Україну врятують сильні військо та інституції»

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зробив допис у своєму Telegram-каналі про важливість єдності нації в умовах внутрішніх викликів.

Цей допис з'явився після того, як президент Володимир Зеленський підписав закон №12214 про обмеження повноважень НАБУ та САП. Як відомо, через закон у декількох містах України пройшли мітинги, зокрема, у Києві.

Мітингувальники вимагали накласти вето на законопроєкт, але президент його підписав.

Кирило Буданов висловився коротко та не згадував закон, НАБУ чи САП. Він акцентував на згуртованості української нації.

«Українська історія навчила нас – нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. В нас одна спільна біда, один ворог.

Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети – відстояти нашу країну. Впевнений, що Україну врятують сильні військо та інституції.

Ми повинні проявити мудрість і відповідальність», – написав Буданов.

Нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності – Буданов фото 1

Раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. 

До слова, за законопроєкт №12414, що фактично знищує незалежності САП та НАБУ, проголосували 263 нардепи. Найбільше голосів «за» дала фракція «Слуга народу».

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Теги: Кирило Буданов закон НАБУ САП

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