Російський командир наказав пристрелити власного пораненого бійця – перехоплення ГУР

Командир 155-ї бригади морпіхів РФ наказав стратити власного пораненого бійця

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило радіоперехоплення, в якому зафіксований наказ про страту. Командир одного з підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ наказує стратити власного пораненого бійця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

У перехопленій розмові чути, як командир віддає жорстокий наказ: «Пристрелите его на..уй! В морской пехоте больных нет – есть живые и есть мертвые. Других вариантов у него нету. Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет».

За даними ГУР, вбивство власних бійців є поширеною практикою «мотивації» серед командирів армії держави-агресора. Погроза розстрілом часто стає єдиним способом, за допомогою якого російські командири змушують особовий склад виконувати бойові завдання.

155-та бригада морської піхоти РФ вже відома своїми воєнними злочинами, вчиненими під час окупації Київської області, а також на інших напрямках фронту. Нещодавно фахівці ГУР МО України зафіксували черговий воєнний злочин цієї бригади – наказ на вбивство та обезголовлення українських військовополонених.

ГУР МО України наголошує, що за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Нагадаємо, на узбережжі Одеської області одним з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України було знищено чергову протикорабельну морську міну. Вибухонебезпечний предмет, який хвилями віднесло до берега, було оперативно ліквідовано шляхом контрольованого підриву.