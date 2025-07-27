Розвідка розкрила, як санкції посилюють ізоляцію Калінінграда

Санкції не лише дестабілізують логістику, але й поглиблюють соціально-економічні дисбаланси в регіоні

Витрати держави-агресорки на транзит вантажів зросли

Після запровадження санкцій у 2022 році витрати Росії на транзит вантажів зросли, особливо на маршрутах до Калінінградської області, яка не має сухопутного сполучення з рештою території країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що раніше більшість поставок здійснювалися через Литву, однак через квоти та обмеження цей маршрут значно втратив у доступності.

«Навантаження змістилося на морські шляхи: якщо у 2019 році каботаж становив 0,4 млн тонн, то у 2024 році лише компанія «Оборонлогістика» перевезла понад 2 млн тонн. Проте поромна інфраструктура виявилася перевантаженою – черги, дефіцит місць і скорочення фоту ускладнюють постачання», – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, малий бізнес опинився в найгіршому становищі: великі оператори завчасно резервують місця завдяки адміністративному ресурсу, фактично витісняючи дрібних перевізників з ринку.

«Санкції не лише дестабілізують логістику, але й поглиблюють соціально-економічні дисбаланси в регіоні, демонструючи вразливість системи», – підкреслила Служба зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 липня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Йдеться про понад 90 російських компаній і осіб, пов’язаних із видобутком, переробкою та постачанням рідкоземельних і рідкісних металів, зокрема неодиму, диспрозію, церію, тербію, гадолінію, ітрію, індію та танталу.