Повістки у спортзалах. Банкова анонсувала нову програму мобілізації

Влада змінить підхід до набору людей до війська

Продовження мобілізації в Україні буде важким, тому зараз влада працює над новою програмою рекрутингу людей до війська. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє УНІАН.

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Так посадовець прокоментував відео з врученням повісток у спортзалах, які поширилися в мережі.

Подоляк переконаний, що держава «повинна працювати з людьми, які не дуже розуміють, що таке війна і до чого така війна може призвести».

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«Ви хочете жити у вільній державі, де ви можете поводити себе, як ви хочете, і не хочете при цьому виступати на захист цих прав, які вам подобаються. Росія, коли сюди прийде, всі ці люди матимуть трохи інакший вигляд: вони не будуть ходити собі спокійно по вулицях, не будуть себе поводити так, як ніби нічого не відбувається», – зауважив радник.

За його словами, зараз влада готує програму, яка змінить мобілізацію та рекрутинг людей на війну. У ній буде чітко визначено функції, які має брати на себе держава, і як загалом працювати з людьми.

Нагадаємо, днями у Дніпрі працівники ТЦК навідалися до спортзалу. Повістки отримали відвідувачі та працівники залу. Згодом військкоми навідалися до оздоровчого закладу на Закарпатті. Мета візиту така ж сама, як і в Ужгороді, Мукачеві та Хусті, – вручення повісток. На кадрах показали, як понад десять представників ТЦК крокували до комплексу у супроводі поліції.

Крім того, вчора працівники ТЦК навідались до спортзалу в Києві.

Згодом у Закарпатському ТЦК заявили, що вручення повісток особам призовного віку у спортивних, відпочинкових та інших закладах Закарпатської області представники ТЦК та СП здійснюють законно у межах мобілізаційних заходів.