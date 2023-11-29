Десять країн Європи посилять військову присутність у Балтійському морі

Військова присутність в Балтійському морі буде посилена для захисту критичної підводної інфраструктури

Країни використовуватимуть морські та повітряні можливості для гарантування безпеки в регіоні

Десять північноєвропейських країн погодилися розгорнути військові кораблі та літаки в Балтійському морі для захисту критичної підводної інфраструктури. Про це повідомляє Bloomberg.

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Уряд Великої Британії заявив, що міністри оборони Об’єднаних експедиційних сил погодилися вперше активувати «варіант відповіді». Країни використовуватимуть певні морські та повітряні можливості для гарантування безпеки в регіоні, де з осені 2022 року було пошкоджено два підводні газопроводи.

Такий крок забезпечить «відчутну демонстрацію» з боку Об’єднаних сил як надійного гаранта безпеки в Північній Європі. Також очікується, що це стане потужним меседжом про військову спроможність та стримування гібридних загроз.

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Міністр оборони Швеції Пол Йонсон розповів, що для патрулювання Балтійського моря буде задіяно близько 20 кораблів.

Минулого року в Балтійському морі стались вибухи на російських газогонах «Північні потоки», що змусило держави регіону звернути увагу на безпеку підводної інфраструктури.

Зазначимо, Об’єднані експедиційні сили Великої Британії – це структура оборонного співробітництва під керівництвом Британії, яка охоплює Північні й Балтійські країни та Нідерланди.

Нагадаємо, у відповідь на розширення НАТО на Балтиці Росія відправить частину Балтійського флоту на Ладозьке озеро.

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Як повідомлялося, у вересні в Балтійському морі вперше відбулися масштабні навчання країн НАТО із відбиття можливої російської атаки в регіоні. Двотижневі навчання «Північні береги» залучили сили усіх Балтійських держав НАТО, а також Швеції, Канади, США, Нідерландів, Бельгії та Франції.