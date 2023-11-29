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Десять країн Європи посилять військову присутність у Балтійському морі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Десять країн Європи посилять військову присутність у Балтійському морі
Військова присутність в Балтійському морі буде посилена для захисту критичної підводної інфраструктури
фото ілюстративне

Країни використовуватимуть морські та повітряні можливості для гарантування безпеки в регіоні

Десять північноєвропейських країн погодилися розгорнути військові кораблі та літаки в Балтійському морі для захисту критичної підводної інфраструктури. Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд Великої Британії заявив, що міністри оборони Об’єднаних експедиційних сил погодилися вперше активувати «варіант відповіді». Країни використовуватимуть певні морські та повітряні можливості для гарантування безпеки в регіоні, де з осені 2022 року було пошкоджено два підводні газопроводи.

Такий крок забезпечить «відчутну демонстрацію» з боку Об’єднаних сил як надійного гаранта безпеки в Північній Європі. Також очікується, що це стане потужним меседжом про військову спроможність та стримування гібридних загроз.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон розповів, що для патрулювання Балтійського моря буде задіяно близько 20 кораблів.

Минулого року в Балтійському морі стались вибухи на російських газогонах «Північні потоки», що змусило держави регіону звернути увагу на безпеку підводної інфраструктури.

Зазначимо, Об’єднані експедиційні сили Великої Британії – це структура оборонного співробітництва під керівництвом Британії, яка охоплює Північні й Балтійські країни та Нідерланди.

Нагадаємо, у відповідь на розширення НАТО на Балтиці Росія відправить частину Балтійського флоту на Ладозьке озеро.

Як повідомлялося, у вересні в Балтійському морі вперше відбулися масштабні навчання країн НАТО із відбиття можливої російської атаки в регіоні. Двотижневі навчання «Північні береги» залучили сили усіх Балтійських держав НАТО, а також Швеції, Канади, США, Нідерландів, Бельгії та Франції.

Теги: росія військові Балтія

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