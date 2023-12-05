У Полтаві посилили заходи мобілізації: що змінилося для чоловіків

До військовозобов'язаних почали двічі на день приходити з повістками додому

З понеділка, 4 грудня, у Полтаві розпочалися заходи посиленої мобілізації, про що повідомила секретар міськради Катерина Ямщикова. Зокрема працівників ТЦК підсилили групами з правоохоронців та держслужбовців, а на базі мобілізаційних дільниць з інформування відкриють пункти оповіщення, де вручатимуть повістки.

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«Ми наразі стаємо пліч-о-пліч з міським і районними ТЦК, обласною і районною військовою адміністрацією. Ми підсилюємо ті розгорнуті дільниці оповіщення, створюємо додаткові такі групи оповіщення, в склад яких входять працівники міської ради, райрад», – підкреслила секретар ради.

За словами Ямщикової, затверджено графіки на ранковий і вечірній час, коли додатково будуть проводитися оповіщення. Вона додала, що це дозволить охоплювати більше населення, проходитися по будинках, ОСББ, житловим масивам і оповіщувати людей.

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«Ви розумієте, що в денний час немає такої результативності, люди всі на роботах і оповіщення може бути складнішим. Конкретно визначимо для кожної із робочих груп, ранкові і вечірні години посиленого оповіщення населення. Вважаю доречною зустріч підприємців із ТЦК. Ми її організуємо, щоби всі відповіді були надані. Є ситуація з дублюванням військовозобов’язаних, уточнення списку, це стандартна процедура, яка завдяки органу місцевого самоврядування буде посилена», – зазначила вона.

Катерина Ямщикова повідомила, що громадяни мають надавати ОСББ доступ до будинків, бо під’їзди інколи мають обмежений доступ. Вона також попросила місцевих жителів «толерантно відноситися» до процесу мобілізації.

Нагадаємо, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.