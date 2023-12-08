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Росіяни обстріляли Херсон, у місті виникли проблеми зі світлом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни обстріляли Херсон, у місті виникли проблеми зі світлом
Місто обстрілюється армією РФ з тимчасово окупованого лівого берега
фото з відкритих джерел

Також є влучання у житловий сектор

Сьогодні надвечір, 8 грудня, російські військові обстріляли Херсон. Після ворожого обстрілу російських окупантів виникли перебої з електрикою. Про це повідомили начальник Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«У прибережних районах Херсона чути вибухи! Місто обстрілюється армією РФ з тимчасово окупованого лівого берега. Тримайтеся подалі від вікон! Пам'ятайте правило двох стін!» – повідомив Мрочко.

«Після ворожого обстрілу у Херсоні в деяких районах виникли перебої з електрикою», – повідомив Мрочко.

Своєю чергою, Прокудін повідомив, що російські окупанти продовжують обстрілювати території Херсону. «Є влучання у житловий сектор. Зараз відомо, що травму голови отримала 46-річна жінка», – додав він.

Триває 653-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 77 бойових зіткнень. Ворог завдав 27 ракетних та 27 авіаційних ударі, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: окупанти військові Херсон обстріл

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