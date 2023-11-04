Закарпатець заявив, що не вміє читати і писати та відмовився йти до війська: як його покарали

Чоловікові вручили повістку, але до військкомату він не з’явився

У Закарпатській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації через «туберкульоз та неграмотність». Про це йдеться у вироку Тячівського районного суду Закарпатської області.

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За даними суду, у червні 2022 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби. Тоді ж він отримав повістку та повинен був прибути до військкомату, проте ухилився від служби в армії під час воєнного стану.

На суді підозрюваний заявив, що працівники військкомату зустріли його біля будинку та доправили для проходження ВЛК. Там його визнали придатним до служби в армії та вручили повістку. Чоловік заявив, що він не прийшов до військкомату, оскільки боявся. Також він додав, що 2020 року лікувався від відкритої форми туберкульозу. Чоловік заявив, що він неграмотний – не вміє читати та писати, оскільки навчався лише 5 років у спецшколі-інтернаті. Підозрюваний провину визнав та розкаявся.

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На суді представниця ВЛК заявила, що якби у неї були документи про те, що чоловік хворів на туберкульоз, то відправила його б до фтизіатра. Також вона додала, що у випадку хвороби могла зняти підозрюваного з обліку.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 2 роки іспитового.

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, Данілов прокоментував заяви Time про проблеми з мобілізацією в Україні. Він заявив, що в секторі безпеки та оборони наразі перебуває достатня кількість українських сил. Проблеми із призовом в Україні немає.

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До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що в Україні необхідно розширити категорію людей, які можуть бути мобілізовані. При цьому Збройні сили України нарощуватимуть резерви, однак такі можливості з підготовки на власній території обмежені.