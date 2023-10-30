Як зрозуміти, що повістка виписується незаконно? Роз’яснення

Документ, в отриманні якого розписались родичі чоловіка, не є належно врученим

Юристка назвала всі дані, які обов'язково мають бути вказані у повістці

В Україні продовжується загальна мобілізація і чоловікам віком від 18 до 60 років виписують повістки. Однак далеко не завжди їх вручають законно, розповіла юристка практики військового права Тетяна Козян у коментарі «РБК».

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«Відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», громадяни України під час мобілізації зобов’язані з’являтися за викликом до ТЦК та СП для уточнення їх облікових даних та визначення їх призначення на особливий період», – зазначила юристка.

Козян розповіла, що повинна містити повістка за новим порядком військового обліку:

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назву "Повістка";

ПІБ військовозобов’язаного;

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;

номер повістки;

номер і дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного;

дату, час і адресу військкомату для явки військовозобов’язаного;

найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК та СП, що видав повістку;

дату видачі повістки;

мокру печатку військкомату, посадова особа якого видала повістку.

«Судова практика йде таким шляхом, що належно врученою є лише та повістка, яка вручена особисто військовозобов’язаному і він поставив підпис про її отримання», – додала юристка.

Таким чином, повістка, в отримання якої розписались дружина, батьки чи сусіди, є врученою неналежно і в такому випадку чоловік може не з’являтися до військкомату.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану заборонено проводити відеозйомку військовослужбовців та місць їхнього перебування, військової техніки та її переміщення, а також роботи ППО. Проте заборони щодо проведення відеозйомки співробітників ТЦК не існує, тому при врученні повістки можна доставати телефон та фіксувати процес на камеру.