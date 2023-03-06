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У Британії при дивних обставинах загинула українська дівчинка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Британії при дивних обставинах загинула українська дівчинка
Дівчинку знайшли непритомною на пляжі у Доуліші
фото з відкритих джерел

Українське посольство вже взаємодіє із британськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин 

У Великій Британії на пляжі у графстві Девон поліція виявила непритомну чотирнадцятирічну українку, невдовзі дівчинка померла у лікарні. Про це повідомляє Sky News.

За даними поліції, повідомлення про зникнення дівчинки-підлітка у районі Доуліша у Девоні надійшло у суботу ввечері. Пошуки проводилися за підтримки поліцейського гелікоптера та берегової охорони.

Дівчинку знайшли непритомною на пляжі у Доуліші. Гелікоптером її доправили до Королівської лікарні Девона та Ексетера, де вона згодом померла.

МЗС України поінформоване про смерть української громадянки в графстві Девон в Сполученому Королівстві. Українське посольство вже взаємодіє із британськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин, встановлює зв'язок із рідними. Причини смерті має визначити розслідування, яке розпочалося.

Нагадаємо, у Туреччині під час землетрусу загинула українська родина. Жінка разом із дітьми переїхала до родичів у місто Антак'я із Запоріжжя кілька місяців тому. Також громадянка України Ірина Корольова визнана однією з жертв теракту, що стався 27 січня в єрусалимському районі Неве-Яаков. За попередніми даними, вона працювала сторожем. 

Теги: Запоріжжя пляжі смерть посольство розслідування поліція жінка місто

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