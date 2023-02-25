Співробітник консульства РФ напав на росіянку, яка протестувала проти війни (відео)

Жінці перепало за синю спідницю та жовту кофту

25 лютого в мережі з’явилося відео, де співробітник російського консульства в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) напав на громадянку РФ, яка засуджує повномасштабну війну, розв'язану Росією на території України.

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Із відео видно, як чоловік намагався відняти телефон у жінки, яка фільмувала інцидент, і вдарив її подругу, одягнену в синю спідницю та жовту кофту. Поліція зупинила нападника, а жінок забрала до відділку.



Постраждала написала заяву до правоохоронних органів. Як повідомляють російські ЗМІ, консульство погрожує їй кримінальною справою.





У своїх соціальних мережах постраждала росіянка написала, що вона веде свій бізнес є і «проукраїнською активісткою російського походження».

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Нагадаємо, що нещодавно Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплення телефонної розмови окупанта зі своєю дружиною, у якому він розповів, на які жертви йдуть росіяни, аби втікти з передової в Україні.

Раніше колишній ватажок бойовиків «ДНР» Ігор Безлер поскаржився співробітнику ФСБ на небоєздатність армії РФ та некомпетентність керівництва держави.

Також окупант розповів про втечу з фронту 200 зеків та бойовиків «Вагнера».