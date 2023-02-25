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Співробітник консульства РФ напав на росіянку, яка протестувала проти війни (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Співробітник консульства РФ напав на росіянку, яка протестувала проти війни (відео)
фото: скріншот відео

Жінці перепало за синю спідницю та жовту кофту

25 лютого в мережі з’явилося відео, де співробітник російського консульства в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) напав на громадянку РФ, яка засуджує повномасштабну війну, розв'язану Росією на території України.

Із відео видно, як чоловік намагався відняти телефон у жінки, яка фільмувала інцидент, і вдарив її подругу, одягнену в синю спідницю та жовту кофту. Поліція зупинила нападника, а жінок забрала до відділку.
 
Постраждала написала заяву до правоохоронних органів. Як повідомляють російські ЗМІ, консульство погрожує їй кримінальною справою.


 
У своїх соціальних мережах постраждала росіянка написала, що вона веде свій бізнес є і «проукраїнською активісткою російського походження».

Нагадаємо, що нещодавно Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплення телефонної розмови окупанта зі своєю дружиною, у якому він розповів, на які жертви йдуть росіяни, аби втікти з передової в Україні.

Раніше колишній ватажок бойовиків «ДНР» Ігор Безлер поскаржився співробітнику ФСБ на небоєздатність армії РФ та некомпетентність керівництва держави.

Також окупант розповів про втечу з фронту 200 зеків та бойовиків «Вагнера». 

Теги: Бразилія поліція чоловік відео

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