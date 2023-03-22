Україна повернула ще 17 викрадених Росією дітей
Росіяни вивезли дітей вглиб окупованих територій та на свою територію
В Україну повернулися 17 дітей, яких Росія депортувала з Херсонської та Харківської областей під час окупації. Про це йдеться на сторінці благодійної організації Save Ukraine.
Зазначається, що росіяни вивезли дітей вглиб окупованих територій або на свою територію, а після деокупації відмовилися повернути їх назад батькам.
«Складна логістика, постійна небезпека, лінія вогню чи кілька кордонів для багатьох з них (батьків – «Главком») перетворили повернення дітей у надзадачу», – пояснили в організації.
Представники організації допомогли повернути дітей до України, де ті 22 березня возз’єдналися з сім’ями.
Нагадаємо, вчора Україна повернула 15 дітей.
Нещодавно уповноважена РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова зізналась у злочинах щодо українських дітей.
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