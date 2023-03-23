Порошенко звернувся до Папи Римського

«Хочемо почути сильний голос Папи на захист українських дітей»

Петро Порошенко в ефірі італійського телеканалу Sky TG24 заявив, що Папа Франциск міг би використати свій міжнародний вплив та авторитет для визволення українських полонених і повернення депортованих росією дітей.

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«Під час мого візиту до Ватикану як президента України я передав запрошення його святості Папі Франциску. І ми його чекаємо», – сказав Порошенко.

Ucraina, Poroshenko a Sky TG24: “Prossime settimane vitali per tutta la guerra” https://t.co/nYTVRYLGNL Будь ласка, читайте текст після реклами March 22, 2023

«Я вважаю, що вплив Папи Франциска на процес, наприклад, щодо звільнення українських заручників із російських в’язниць можливий і це має бути важлива гуманітарна місія», – зазначив Порошенко.

«Друга позиція: треба повернути українських дітей, яких путін забрав з України, незаконно депортованих дітей. І ми дуже хочемо почути сильний голос Папи Франциска на захист українських дітей у Європі», – наголосив п’ятий президент.

«Його мудре слово та його авторитет, який може врятувати понад 16 тисяч українських дітей, є надзвичайно важливими. У цій ситуації ми розраховуємо на Папу Франциска. Ми однозначно хочемо продемонструвати, що весь світ зараз з Україною, а росія – в повній ізоляції», – наголосив Петро Порошенко.