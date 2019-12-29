Правосуддя не може бути заручником бажань держави-агресора, – заява громадських організацій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Такі дії та рішення влади руйнують залишки довіри до системи правосуддя

Політичне рішення влади про обмін осіб, що обвинувачуються в розстрілах на Майдані, на в’язнів Кремля на вимогу Кремля підважує цінності верховенства права та може розділити суспільство.

Про це йдеться у спільній заяві від 15-ти громадських організацій, серед яких – Адвокатська дорадча група, Центр протидії корупції, Transparency International Ukraine, Автомайдан, громадський рух ЧЕСНО та благодійний фонд «Восток-SOS».

«Влада ухвалила політичне рішення про обмін осіб, що обвинувачуються в розстрілах на вулиці Інститутській, на в’язнів Кремля. Це рішення обґрунтовується необхідністю врятувати життя українських полонених, яких утримує Росія на окупованих територіях так званих ДНР/ЛНР. Ми усвідомлюємо як біль сімей полонених, котрі чекають рідних додому, так і розпач родин героїв Небесної Сотні, котрі чекали на покарання вбивць за звірські розстріли їхніх близьких на Майдані», – йдеться в заяві.

Водночас представники громадських організацій висловлюють думку й про те, що в ситуації, яка склалася щодо нинішнього обмінного процесу, немає єдиного очевидно правильного людського вибору.

«Ми розуміємо, що це рішення влади на вимогу Кремля підважує цінності верховенства права, справедливості і гідності та може розділити суспільство, посіявши ненависть між різними групами українців. Коли суспільство постає перед таким складним вибором, справедливість має захистити незалежний арбітр – суд та прокуратура. На жаль, ані суд, ані прокуратура не змогли виконати свій конституційний обов’язок у справі про розстріли Героїв Небесної Сотні», – зазначається у зверненні.

Також підписанти звертають увагу на те, що раптова заміна прокурорів у справі та очевидний тиск на суд з метою зміни запобіжних заходів обвинуваченим беркутівцям і звільнення останніх для проведення обміну є величезною загрозою для системи правосуддя та верховенства права.

«Обвинувачені вже не один рік перебувають під вартою – найсуворішим запобіжним заходом за вчинення масових вбивств на Майдані в лютому 2014 року. Головне, що досі всі обставини справи та вже продемонстровані в суді докази підтверджували доцільність і необхідність взяття під варту цих осіб до винесення їм вироків. Натомість ми стали свідками того, як різко та очевидно система правосуддя підміняє закон політичним рішенням. Без вироку у справі та всупереч законним підставам вчиняються дії, спрямовані на зміну запобіжних заходів обвинуваченим з метою звільнення беркутівців з-під варти»,- зауважують члени ГО.

При цьому підписанти впевнені, що такі дії та рішення влади руйнують залишки довіри до системи правосуддя та насамперед до останніх спроб реформувати як прокуратуру, так і судову систему.

«Адже будь-які спроби очищення прокуратури та судів втрачають свою доцільність, коли натикаються на політичне «ручне» керування з боку влади всупереч вимогам закону. Держава Україна ризикує поставити свою систему правосуддя в заручники побажань держави-агресора. Ми вимагаємо у влади знайти правовий і такий, що викликатиме довіру в суспільства та громадян, спосіб урегулювання цієї ситуації, а також забезпечити справжню незалежність прокуратури та судової влади», – наголошують вони.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п’ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

Раніше стало відомо, що представники так званої »ЛНР» виїхали разом з утримуваними особами до пункту пропуску Майорськ, де запланований обмін з українською стороною.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова поінформувала, що, за попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.