У Львові активісти пікетують обласну прокуратуру



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Під будівлею прокуратури зібралися не байдужі громадяни Фото Володимира Семківа у «Facebook».

Протестувальники засуджують звільнення з-під арешту обвинувачених у масових розстрілах на Майдані

У неділю, 29 грудня, на проспекті Шевченка у Львові пікетували обласну прокуратуру.

Люди зібралися під стінами прокуратури з гаслами, що засуджують обмін звільнених апеляційним судом Києва, колишніх бійців «Беркуту», обвинувачених у масових розстрілах на Майдані.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п’ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

Раніше стало відомо, що представники так званої »ЛНР» виїхали разом з утримуваними особами до пункту пропуску Майорськ, де запланований обмін з українською стороною.

Нагадаємо, в рамках обміну утримуваними особами, який очікується 29 грудня, в Україну повернуться, щонайменше, семеро військовослужбовців.