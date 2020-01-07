Предстоятель УГКЦ Святослав прокоментував питання переносу дати Різдва на 25 грудня



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Головна мета реформи календаря – збереження церковної єдності

Питання дати Різдва не належить до суті і істинності християнської віри – Глава УГКЦ

Різдво потрібно святкувати, а не просто відзначати якусь дату. Бо ми бачимо, що сьогодні в світі є тенденція до втрати реального змісту Різдва. Тому потрібно передусім по-християнськи вітати новонародженого Спасителя. Про це Глава Української греко-католицької церкви Святослав розповів в інтерв’ю «Главкому» напередодні Різдва.

Блаженніший Святослав нагадав, що колись навіть була дискусія, що є більшим святом – Новий рік чи Різдво?

«Я думаю, що найближчого такого моменту, коли почнеться реформа календаря в українських церквах, не передбачається. Зокрема на території України. Наша церква є глобальною, ми маємо багато різних контекстів і за кордоном переважна більшість наших громад, парафій, єпархій святкує Різдво 25 грудня. Ми в Україні святкуємо Різдво разом з нашими православними братами і я думаю, це є певна цінність, яку треба зберігати. Навіть коли ми будемо робити реформу календаря, то хотілося б робити її разом. Для того, щоб календар нас не розділяв. Це є мета будь-якої реформи, будь-якого вдосконалення. Щоб ці другорядні питання не стали причиною розколів і поділів», – заявив Предстоятель УГКЦ.

Блаженніший Святослав наголосив, що церква повинна навчити людей, що питання дати Різдва не належить до суті і істинності християнської віри. Це радше форма і спосіб, які встановлені людьми, церквою. Тому воно може бути зміненим.

«Нам потрібна ця дискусія і радий, що сьогодні суспільство про це запитує. Бо це є певний крок вперед, до осмислення, він дає нагоду зокрема церковним лідерам пояснювати, що таке календар, в чому полягає його реформа», – переконаний Глава УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ Святослав впевнений, що головна мета реформи календаря – збереження церковної єдності.

«На жаль, сьогодні ми бачимо, що головною перешкодою до спільного святкування є церковні поділи. Коли йдеться про календар, ми (вірні східного обряду) святкуємо Різдво разом. Ця цінність на локальному рівні за старим стилем є збереженою. Тому чи вдасться нам зберегти нашу єдність, коли ми будемо робити реформу календаря – тут треба поставити знак питання. Нам би хотілося, щоб ця єдність була не лише на локальному рівні, але й на вселенському. Християнська єдність і солідарність в Україні і в світі повинна бути тією метою, задля якої потрібно було би робити календарну реформу», – додав Предстоятель УГКЦ.