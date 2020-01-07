Традиції Різдва: що потрібно обов'язково зробити 7 січня



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Час від Різдва до Водохреща називаються Святки, в Україні в цей час проводилися народні гуляння

В Україні щорічно відзначають Різдво 7 січня

7 січня відзначають одне з 12 головних церковних свят - Різдво Христове. У всіх храмах у цей день відбуваються святкові різдвяні літургії.

Також 7 січня прийнято ходити в гості або запрошувати гостей у свій будинок. Хороша прикмета, якщо першими в цей день в будинок зайдуть двоє чоловіків. Тоді протягом року в житлі не буде сварок і чвар. А ось якщо першою поріг переступить жінка, то домочадців чекають хвороби і нещастя.

Історія свята Різдва Христового

У цей день віряни відзначають народження Ісуса. Згідно з віровченням, Діва Марія та її чоловік Йосип прийшли до Віфлеєма для участі в переписі населення. Оскільки зупинитися їм було ніде, вони ночували в печері, де був загін для худоби. Тут і народився Ісус, а ясла стали для нього колискою.

Народження Ісуса Христа Коли народився Ісус, від Віфлеємської зірки почало йти яскраве світло, яке і сповістило світу про народження Спасителя.

Світло зірки вказало дорогу й східним мудрецям — волхвам, які щедро обдарували немовля - звідси і бере свій початок традиція дарувати подарунки на Різдво.

Різдво Христове: традиції

За традицією, на Різдво за столом після святкової служби в храмі збирається вся родина, кажучи замість привітання слова: «Христос Рождається! Славімо його!»

На цій трапезі розговляються, адже 7 січня – дата закінчення посту, тому господині на цей день готували вже й м'ясні страви.

Головною різдвяною стравою вважається кутя - пшенична або рисова каша, змішана з родзинками, маком, медом, горіхами. Також на столі обов'язково має бути узвар – компот із сухофруктів.

Святкують Різдво 12 днів, до Водохреща – 19 січня. Цей період називається Святки.

Вітати один одного в ці дні прийнято словами: «Христос народився!» - «Славімо Його!».

Також на Різдво Христове прийнято колядувати, а колядників обдаровувати грішми й солодощами. На це свято в кожному домі також випікали пироги, пряники, колядки - це вироби з житнього прісного тіста з начинкою, якими пригощали колядників.

Що потрібно зробити в Різдво?

Відвідайте в цей день церкву і помоліться, попросіть здоров’я, прихильності і допомоги у справах. Якщо немає можливості сходити до церкви, помоліться вдома і запаліть свічку.

На Різдво прийнято пекти пиріг з монеткою, той кому дістанеться монетка, буде дуже щасливий в Новому році, особливо в грошах.

У Різдво треба накрити стіл і запросити гостей або самим відправитися в гості до близькі і друзів.

В гості на Різдво не прийнято ходити з порожніми руками, потрібно нести їстівні подарунки, наприклад, цукерки, калачі, варення.

У Різдво обов’язково запаліть свічки – вони привернуть у ваш будинок тепло, затишок і багатство.

Що не можна робити на Різдво 7 січня:

Не можна прати, прибирати, шити, виносити сміття з хати;

заборонено ходити на полювання чи риболовлю;

жодна зі страв на святковому столі не повинна залишитися нескуштованою;

займатися прибиранням і побутовими справами – вважається, що так людина може закликати нещастя в дім;

не можна сваритися і лихословити – так ви можете нашкодити і собі, й своїм предкам, відібравши у них надію на порятунок;

гадати – це краще зробити в будь-який інший день зі Святвечора по 19 січня, Хрещення, окрім самого Різдва;

вдягати старий одяг – таким чином можна привернути бідність і нещастя;

відмовляти у допомозі нужденним – це вважається однією з головних заборон;

не купуйте на другий день Різдва мотузки, щоб ніколи в вашому роду не було повішених;

не варіть кисіль на Різдво, щоб не накликати в дім небіжчика.

Прикмети з Різдвом Христовим:

Розбити на Різдво посуд або щось пролити – до сварки.

Зіграти в цей день весілля – до довгого і щасливого сімейного життя.

Сідати за святковий стіл потрібно тільки після появи першої зірки.

Якщо птах на Різдво постукав у вікно, то ви отримаєте радісні новини.

Всі страви, що стоять на столі, потрібно спробувати.

Запрошуйте на урочистість тільки приємних і дорогих вам людей.

Домашніх тварин в цей день потрібно ситно нагодувати.

Куплена на Різдво річ прослужить довгий час.

Прикмети про погоду на Різдво: