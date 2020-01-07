Традиції Різдва: що потрібно обов'язково зробити 7 січня
В Україні щорічно відзначають Різдво 7 січня
7 січня відзначають одне з 12 головних церковних свят - Різдво Христове. У всіх храмах у цей день відбуваються святкові різдвяні літургії.
Також 7 січня прийнято ходити в гості або запрошувати гостей у свій будинок. Хороша прикмета, якщо першими в цей день в будинок зайдуть двоє чоловіків. Тоді протягом року в житлі не буде сварок і чвар. А ось якщо першою поріг переступить жінка, то домочадців чекають хвороби і нещастя.
Історія свята Різдва Христового
У цей день віряни відзначають народження Ісуса. Згідно з віровченням, Діва Марія та її чоловік Йосип прийшли до Віфлеєма для участі в переписі населення. Оскільки зупинитися їм було ніде, вони ночували в печері, де був загін для худоби. Тут і народився Ісус, а ясла стали для нього колискою.
Народження Ісуса Христа Коли народився Ісус, від Віфлеємської зірки почало йти яскраве світло, яке і сповістило світу про народження Спасителя.
Світло зірки вказало дорогу й східним мудрецям — волхвам, які щедро обдарували немовля - звідси і бере свій початок традиція дарувати подарунки на Різдво.
Різдво Христове: традиції
За традицією, на Різдво за столом після святкової служби в храмі збирається вся родина, кажучи замість привітання слова: «Христос Рождається! Славімо його!»
На цій трапезі розговляються, адже 7 січня – дата закінчення посту, тому господині на цей день готували вже й м'ясні страви.
Головною різдвяною стравою вважається кутя - пшенична або рисова каша, змішана з родзинками, маком, медом, горіхами. Також на столі обов'язково має бути узвар – компот із сухофруктів.
Святкують Різдво 12 днів, до Водохреща – 19 січня. Цей період називається Святки.
Вітати один одного в ці дні прийнято словами: «Христос народився!» - «Славімо Його!».
Також на Різдво Христове прийнято колядувати, а колядників обдаровувати грішми й солодощами. На це свято в кожному домі також випікали пироги, пряники, колядки - це вироби з житнього прісного тіста з начинкою, якими пригощали колядників.
Що потрібно зробити в Різдво?
Відвідайте в цей день церкву і помоліться, попросіть здоров’я, прихильності і допомоги у справах. Якщо немає можливості сходити до церкви, помоліться вдома і запаліть свічку.
На Різдво прийнято пекти пиріг з монеткою, той кому дістанеться монетка, буде дуже щасливий в Новому році, особливо в грошах.
У Різдво треба накрити стіл і запросити гостей або самим відправитися в гості до близькі і друзів.
В гості на Різдво не прийнято ходити з порожніми руками, потрібно нести їстівні подарунки, наприклад, цукерки, калачі, варення.
У Різдво обов’язково запаліть свічки – вони привернуть у ваш будинок тепло, затишок і багатство.
Що не можна робити на Різдво 7 січня:
- Не можна прати, прибирати, шити, виносити сміття з хати;
- заборонено ходити на полювання чи риболовлю;
- жодна зі страв на святковому столі не повинна залишитися нескуштованою;
- займатися прибиранням і побутовими справами – вважається, що так людина може закликати нещастя в дім;
- не можна сваритися і лихословити – так ви можете нашкодити і собі, й своїм предкам, відібравши у них надію на порятунок;
- гадати – це краще зробити в будь-який інший день зі Святвечора по 19 січня, Хрещення, окрім самого Різдва;
- вдягати старий одяг – таким чином можна привернути бідність і нещастя;
- відмовляти у допомозі нужденним – це вважається однією з головних заборон;
- не купуйте на другий день Різдва мотузки, щоб ніколи в вашому роду не було повішених;
- не варіть кисіль на Різдво, щоб не накликати в дім небіжчика.
Прикмети з Різдвом Христовим:
- Розбити на Різдво посуд або щось пролити – до сварки.
- Зіграти в цей день весілля – до довгого і щасливого сімейного життя.
- Сідати за святковий стіл потрібно тільки після появи першої зірки.
- Якщо птах на Різдво постукав у вікно, то ви отримаєте радісні новини.
- Всі страви, що стоять на столі, потрібно спробувати.
- Запрошуйте на урочистість тільки приємних і дорогих вам людей.
- Домашніх тварин в цей день потрібно ситно нагодувати.
- Куплена на Різдво річ прослужить довгий час.
Прикмети про погоду на Різдво:
- Відлига в цей день обіцяє теплу і ранню весну.
- Якщо вдарить мороз, то холодно буде і на Хрещення.
- Якщо кішка дере кігтями стінки, то скоро зіпсується погода. Котик, що згорнувся в клубок, віщує наступ морозів.
- Добре якщо йде сніг або ж лежить на землі. Чим більше снігу 7 січня, тим сприятливішим буде рік.
- Безхмарне небо і яскравий місяць на ньому – до сильних морозів.
- Зоряне небо та іній на деревах – до хорошого урожаю.
- Якщо свято випало на молодика, то буде неврожайний рік.
- Якщо за вікном тепло, то весна буде холодною.