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    Традиції Різдва: що потрібно обов'язково зробити 7 січня

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    Час від Різдва до Водохреща називаються Святки, в Україні в цей час проводилися народні гуляння - Традиції Різдва: що потрібно обов'язково зробити 7 січня
    Час від Різдва до Водохреща називаються Святки, в Україні в цей час проводилися народні гуляння

    В Україні щорічно відзначають Різдво 7 січня

    7 січня відзначають одне з 12 головних церковних свят - Різдво Христове. У всіх храмах у цей день відбуваються святкові різдвяні літургії.

    Також 7 січня прийнято ходити в гості або запрошувати гостей у свій будинок. Хороша прикмета, якщо першими в цей день в будинок зайдуть двоє чоловіків. Тоді протягом року в житлі не буде сварок і чвар. А ось якщо першою поріг переступить жінка, то домочадців чекають хвороби і нещастя.

    Історія свята Різдва Христового

    У цей день віряни відзначають народження Ісуса. Згідно з віровченням, Діва Марія та її чоловік Йосип прийшли до Віфлеєма для участі в переписі населення. Оскільки зупинитися їм було ніде, вони ночували в печері, де був загін для худоби. Тут і народився Ісус, а ясла стали для нього колискою.

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    Народження Ісуса Христа Коли народився Ісус, від Віфлеємської зірки почало йти яскраве світло, яке і сповістило світу про народження Спасителя.

    Світло зірки вказало дорогу й східним мудрецям — волхвам, які щедро обдарували немовля - звідси і бере свій початок традиція дарувати подарунки на Різдво.

    Різдво Христове: традиції

    За традицією, на Різдво за столом після святкової служби в храмі збирається вся родина, кажучи замість привітання слова: «Христос Рождається! Славімо його!»

    На цій трапезі розговляються, адже 7 січня – дата закінчення посту, тому господині на цей день готували вже й м'ясні страви. 

    Головною різдвяною стравою вважається кутя - пшенична або рисова каша, змішана з родзинками, маком, медом, горіхами. Також на столі обов'язково має бути узвар – компот із сухофруктів.

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    Святкують Різдво 12 днів, до Водохреща – 19 січня. Цей період називається Святки.

    Вітати один одного в ці дні прийнято словами: «Христос народився!» - «Славімо Його!».

    Також на Різдво Христове прийнято колядувати, а колядників обдаровувати грішми й солодощами. На це свято в кожному домі також випікали пироги, пряники, колядки - це вироби з житнього прісного тіста з начинкою, якими пригощали колядників.

    Що потрібно зробити в Різдво?

    Відвідайте в цей день церкву і помоліться, попросіть здоров’я, прихильності і допомоги у справах. Якщо немає можливості сходити до церкви, помоліться вдома і запаліть свічку.

    На Різдво прийнято пекти пиріг з монеткою, той кому дістанеться монетка, буде дуже щасливий в Новому році, особливо в грошах.

    У Різдво треба накрити стіл і запросити гостей або самим відправитися в гості до близькі і друзів.

    В гості на Різдво не прийнято ходити з порожніми руками, потрібно нести їстівні подарунки, наприклад, цукерки, калачі, варення.

    У Різдво обов’язково запаліть свічки – вони привернуть у ваш будинок тепло, затишок і багатство.

    Що не можна робити на Різдво 7 січня:

    • Не можна прати, прибирати, шити, виносити сміття з хати;
    • заборонено ходити на полювання чи риболовлю;
    • жодна зі страв на святковому столі не повинна залишитися нескуштованою; 
    • займатися прибиранням і побутовими справами – вважається, що так людина може закликати нещастя в дім; 
    • не можна сваритися і лихословити – так ви можете нашкодити і собі, й своїм предкам, відібравши у них надію на порятунок; 
    • гадати – це краще зробити в будь-який інший день зі Святвечора по 19 січня, Хрещення, окрім самого Різдва;
    • вдягати старий одяг – таким чином можна привернути бідність і нещастя; 
    • відмовляти у допомозі нужденним – це вважається однією з головних заборон; 
    • не купуйте на другий день Різдва мотузки, щоб ніколи в вашому роду не було повішених; 
    • не варіть кисіль на Різдво, щоб не накликати в дім небіжчика.

    Прикмети з Різдвом Христовим:

    • Розбити на Різдво посуд або щось пролити – до сварки.
    • Зіграти в цей день весілля – до довгого і щасливого сімейного життя.
    • Сідати за святковий стіл потрібно тільки після появи першої зірки.
    • Якщо птах на Різдво постукав у вікно, то ви отримаєте радісні новини.
    • Всі страви, що стоять на столі, потрібно спробувати.
    • Запрошуйте на урочистість тільки приємних і дорогих вам людей.
    • Домашніх тварин в цей день потрібно ситно нагодувати.
    • Куплена на Різдво річ прослужить довгий час.

    Прикмети про погоду на Різдво:

    • Відлига в цей день обіцяє теплу і ранню весну.
    • Якщо вдарить мороз, то холодно буде і на Хрещення.
    • Якщо кішка дере кігтями стінки, то скоро зіпсується погода. Котик, що згорнувся в клубок, віщує наступ морозів.
    • Добре якщо йде сніг або ж лежить на землі. Чим більше снігу 7 січня, тим сприятливішим буде рік.
    • Безхмарне небо і яскравий місяць на ньому – до сильних морозів.
    • Зоряне небо та іній на деревах – до хорошого урожаю.
    • Якщо свято випало на молодика, то буде неврожайний рік.
    • Якщо за вікном тепло, то весна буде холодною.
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