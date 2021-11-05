Президент нагородив орденами й медалями дев’ятьох військових
Нагороди присвоєно «за самовіддані дії і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку»
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами дев’ятьох військовослужбовців. Відповідний указ №567/2021 опублікований на сайті глави держави.
Нагороди присвоєно «за самовіддані дії і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку».
Президент, зокрема, відзначив орденами Данила Галицького майора Вячеслава Барановича, підполковника Тараса Максімова, полковника Дмитра Храпача.
Медалі «За військову службу Україні» отримали старший лейтенант Андрій Гогуля та старший лейтенант Андрій Замлинський.
Медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня президент відзначив прапорщика Валерія Руденка, а медалями «Захиснику Вітчизни» нагородив капітана Івана Дуба, сержанта Вадима Комісара, старшого солдата Геннадія Явдошляра.
До слова, Дмитра Яроша призначили радником головнокомандувача ЗСУ.
Згодом він розповів, чим планує займатися на посаді радника головнокомандувача ЗСУ. Також Ярош заявив, що у Зеленського низький авторитет серед військових.