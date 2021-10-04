Зеленський передав відзнаку батькові Героя України Кузьми Скрябіна

Глава держави відзначив, що Андрій Кузьменко «був дуже крутим хлопцем»

Президент Володимир Зеленський зустрівся з родиною співака, телеведучого та продюсера Андрія Кузьменка (Скрябіна), якому було посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена держави. Про це повідомляє пресслужба глави Держави.

Зазначається, що Зеленський особисто передав нагороду загиблого співака його батькові Віктору Кузьменку. На зустрічі також була присутня мати Андрія Кузьменка Ольга, його вдова Світлана Бабійчук та донька Марія-Барбара Кузьменко.

«Я прекрасно знав Андрія, ми багато разів зустрічалися. Він був дуже крутим хлопцем. Люди люблять його пісні, він живе у своїй творчості», – сказав Зеленський.

Батько Андрія Кузьменка подякував президенту за велику увагу до пам’яті його сина.

«Дякую вам за добру пам’ять про нашого сина Кузьму Скрябіна. Бажаю вам міцного здоров’я та наснаги у вашій державницькій роботі», – сказав Віктор Кузьменко.

До слова, у серпні мати українського співака Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка), що загинув шість років тому, Ольга Кузьменко звернулася до Зеленського та просила підтримки через конфлікт зі студією звукозапису щодо авторських прав на твори музиканта.

Зазначимо, 17 серпня Кузьмі Скрябіну мало виповнитися 53 роки (фото).

Нагадаємо, Андрій Кузьменко загинув у ДТП шість років тому. Посмертно отримав відзнаку «Герой України».

Раніше стало відомо, коли планують показ фільму, знятого за книгою Андрія Кузьменка, «Я, «Побєда» і Берлін».