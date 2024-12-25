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Президент разом із рабинами запалив ханукальні свічки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Президент разом із рабинами запалив ханукальні свічки
Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький промовив благословення та розповів про значущість Хануки, яка символізує велике диво
скриншот відео

Глава держави привітав єврейську громаду зі святом і подякував за молитви за Україну та українців

З нагоди початку свята Хануки президент Володимир Зеленський разом із рабинами України взяв участь у запаленні ханукальних свічок. Про це повідомляє Офіс президента України. 

Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький промовив благословення та розповів про значущість Хануки, яка символізує велике диво.

«Триває боротьба між світлом і темрявою. Ми бачимо, що завдяки вам вісь зла стає набагато слабшою, і ми її скоро переможемо. Будемо запалювати ці свічки і будемо сподіватися на Всевишнього – він нам допоможе, і ми будемо молитися зі всіма, щоб незабаром побачити великі дива», – сказав він. 

Глава держави привітав єврейську громаду зі святом і подякував за молитви за Україну та українців.

«Дякую, що ви в Україні й підтримуєте всіх. У нас унікальна країна – сьогодні і Різдво, і Ханука. Це дуже добре, що в Україні ми можемо всі разом жити, боротися з темрявою завдяки тому, що є світло», – зазначив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що ханукальну менору, яку запалювали сьогодні, йому подарував президент Аргентини Хавʼєр Мілей під час інавгурації торік у грудні, коли був четвертий із восьми днів Хануки 5784.

Голова ради Федерації єврейських громад України рабин Меїр Стамблер зазначив, що Ханука також нагадує світові про перемогу невеликої кількості людей над сильним ворогом. 

Нагадаємо, євреї по всьому світу у середу, 25 грудня, починають святкування Хануки. На Майдані Незалежності у Києві з нагоди свята встановили найбільшу в Європі ханукію.  

Теги: Володимир Зеленський Різдвяні свята новорічні свята

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