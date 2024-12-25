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У Києві встановлена найбільша в Європі ханукія

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві встановлена найбільша в Європі ханукія
На Майдані Незалежності встановили найбільшу у Європі ханукію
фото: Ігор Кузнєцов, Новини.Live

Запалювання Ханукії символізує духовну стійкість і перемогу святості над нечистотою, світла над темрявою навколишнього

Євреї по всьому світу у середу, 25 грудня, починають святкування Хануки. У Києві на Майдані Незалежності х нагоди свята встановили найбільшу в Європі ханукію. Про це повідомляють Новини.LIVE.

Ханукія у Києві
Ханукія у Києві
фото: Ігор Кузнєцов, Новини. Live

Ханукія або менора Хануки – світильник, який запалюють протягом восьми днів свята Ханука. Цього року це період з 25 грудня і до 2 січня.

Цього року Ханукію запалюватимуть з 25 грудня і до 2 січня
Цього року Ханукію запалюватимуть з 25 грудня і до 2 січня
фото: Ігор Кузнєцов, Новини. Live

Запалювання Ханукії – головний обряд свята – символізує духовну стійкість і перемогу святості над нечистотою, світла над темрявою навколишнього.

Нагадаємо, у Києві не планують скасовувати або скорочувати комендантську годину на Новий рік. Вона діятиме у звичайному режимі – з півночі до 5:00 ранку. «Комендантська година на Новий рік і свята змінюватися не буде. Як завжди усі служби, які відповідають за безпеку, зокрема, патрулі Нацполіції і сили оборони, працюватимуть у посиленому режимі. Громадських святкувань не буде», – заявив речник КМВА Михайло Шаманов. Зазначимо, що комендантська година встановлюється для забезпечення громадського порядку та безпеки громадян у зв'язку з реальними загрозами. 

До слова, у місті Українка на Київщині до зимових свят була встановлена новорічна інсталяція, яка обурила місцевих мешканців та користувачів мережі. На паркані, що встановлений навколо ялинки, було розміщено зображеннями героїв... російських мультиків та радянських персонажів Діда Мороза та Снігуроньки. Як повідомляє кореспондент «Главкома», ялинка встановлена на центральній площі. Окрім російського Діда Мороза та його онуки на паркані також є герої російських та радянських мультфільмів «Ну, постривай!», «Троє з Простоквашино» та «Маша та Ведмідь».

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Теги: новорічні свята єврейський Новий рік Київ

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