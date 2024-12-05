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Ексглава МЗС переїхав до США? Дмитро Кулеба розʼяснив ситуацію

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ексглава МЗС переїхав до США? Дмитро Кулеба розʼяснив ситуацію
Ексміністр заспокоїв українців, та запевнив, що залишається жити в Україні
фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Кулеба: Для мене честь приєднатися до спільноти Гарварду. Це можливість просувати українські інтереси на новому рівні

Ексочільник закордонних справ Дмитро Кулеба розвіяв міф, нібито він переїхав до Сполучених Штатів Америки. В соцмережах дипломат пояснив, що цей фейк почали розганяти ще у вересні.

Все почалося з інформації на сайті Belfer Center про нову посаду Кулеби: старший науковий співробітник у Гарвардському університеті. Це викликало багато запитань та непорозумінь у суспільстві, оскільки університет розташований у США.

Так, Дмитро Кулеба вийшов із заявою, у якій підтвердив отримання нової посади, але спростував чутки про те, що він емігрував до Штатів.

«Декілька останніх місяців ми постійно з вами спілкуємося на тему дезінформації, як треба бути уважними. І сьогодні – несеться. По всім каналам про те, що Кулеба зрадив, Кулеба незаконно виїхав, залишив Україну», – сказав ексміністр.

У дописі він розмістив цитату з оригінального релізу Гарварду: «Працюючи на посаді нерезидента старшого наукового співробітника Центру Белфера, Кулеба залишатиметься в Україні, здійснюючи кілька візитів до Кембриджа, штат Массачусетс, протягом навчального семестру для безпосередньої взаємодії зі студентами, викладачами та ширшою спільнотою Гарварду».

Кулеба наголосив, що для нього є честю приєднатися до спільноти Гарварду, адже це можливість просувати українські інтереси на новому рівні.

«Але немає більшої честі ніж бути корисним своїй країні. Я буду жити в Україні, я буду їздити у відрядження відповідно до законодавства України і виключно відповідно до нього я буду повертатися з відряджень і жити далі в Україні», – наголосив дипломат. Він також додав, що планує поїхати на Гуцульщину, Полтавщину, потім Черкащину і записати звідти історії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексглава МЗС Кулеба знайшов нову роботу.

Як відомо, 5 вересня Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади. Того ж дня президент Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення нового міністра закордонних справ. Глава держави запропонував на цю посаду Андрія Сибігу. За відповідне рішення проголосували 258 парламентарів.

Згодом високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель подякував за співпрацю Дмитру Кулебі. «З часу мого першого візиту до Києва у 2020 році, нашої спільної місії на Донбас у січні 2022 року, його участі в кожній Раді ЄС у закордонних справах відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення – ми багато через що пройшли», – заявив Боррель.

Своєю чергою, ексміністр закордонних справ Кулеба подякував топдипломату ЄС і підкреслив, що той був першим, хто йому зателефонував 24 лютого 2022 року, хто «втручався і допомагав Україні, коли потрібні були сміливі рішення».

Про своє звільнення з посади ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба дізнався під час тренування у спортзалі. За його словами, для нього відставка «відбулася спокійно».

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Теги: росія 24 лютого звільнення Дмитро Кулеба університет президент Володимир Зеленський відставка Верховна Рада Донбас Боррель

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