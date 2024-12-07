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«Хороша зустріч». Президент України прокоментував перемовини із Трампом

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Хороша зустріч». Президент України прокоментував перемовини із Трампом
фото: Голос Америки українською, Reuters

Зеленський: Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це

Під час перебування у Парижі президент Володимир Зеленський зустрівся із обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє пресслужба очільника держави.

«Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це», – заявив Зеленський.

Президент України також подякував президенту Макрону за організацію зустрічі в Парижі.

«Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо», – зауважив гарант.

За словами Зеленського, лідери «домовилися працювати далі». 

Як відомо, ввечері український лідер та представники ще близько 40 країн світу братимуть участь у церемонії відкриття собору Паризької Богоматері, який відновили після пожежі у 2019 році.

Нагадаємо, під час перебування у Парижі президент Володимир Зеленський зустрівся із Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. «Подякував за підтримку України. Також обговорили її продовження в наступному році, а саме допомогу нашій енергетичній системі взимку та захист українців від російського терору», – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський запросив Австрію приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України та в майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку. 

Після цього Зеленський зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі. Це перша їх зустріч після виборів в США. 

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Еммануель Макрон президент

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