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Папі Римському передали голуба миру з уламків скла пошкодженого РФ костелу у Києві

Ірина Бура
glavcom.ua
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Папі Римському передали голуба миру з уламків скла пошкодженого РФ костелу у Києві
Голуба миру для Папи Римського передали через кардинала Конрада Краєвського, який відвідав костел 24 грудня
фото: Римсько-католицька церква України

Попри руйнування, в костелі планують провести святкове різдвяне богослужіння 24 та 25 грудня

Українська художниця Яма Таргоня передала Папі Римському Франциску синьо-жовтого голуба миру, якого виготовила на уламку вітражного скла костелу святого Миколая в Києві, що постраждав унаслідок російської атаки 20 грудня 2024 року. Про це повідомила Римсько-католицька церква України.

Голуба миру для Папи Римського передали через кардинала Конрада Краєвського, який відвідав костел 24 грудня.

«Це частинка нашого серця, яке сповнене любов’ю, стражданнями та крапельками крові Ісуса Христа», – говорить про значення голуба миру голова опікунської ради порятунку костелу св. Миколая Юрій Тандіт.

Папі Римському передали голуба миру з уламків скла пошкодженого РФ костелу у Києві фото 1
фото: Римсько-католицька церква України

Під час візиту до костелу кардинал очолив молитву про справедливий мир в Україні та оглянув пошкодження церкви, що постраждала від російської атаки.

«Своєю присутністю кардинал виразив солідарність Святого Престолу та передав молитовну підтримку і благословення Папи Римського Франциска. Також він передав різдвяне привітання для парафії св. Миколая, виразив свою підтримку парафії і її зусилля за збереження цього місця молитви перед ворогами», – додали представники Римо-католицької церкви.

Попри руйнування, в костелі планують провести святкове різдвяне богослужіння 24 та 25 грудня.

«Це буде демонстрація нашої незламності, тому що ніхто і ніщо не вкраде в нас Різдво», – зазначив отець Павло.

Зазначимо, костел Святого Миколая в Києві – римо-католицький костел. Побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі українським та польським архітектором Владиславом Городецьким за проєктом С. В. Валовського.

Нагадаємо, зранку 20 грудня Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Уламками пошкодило костел Святого Миколая, який розташований на Великій Васильківській вулиці. Вибуховою хвилею пошкоджено фасадне вітражне скло на костелі св.Миколая, памʼятці архітектури національного значення.

До слова, російські окупанти вбили 50 священників та зруйнували близько 700 церков в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю християнському медіа CBN News.

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Теги: росія окупанти церква Юрій Тандіт Володимир Зеленський президент Різдвяні свята Папа Римський Київ війна ворог

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