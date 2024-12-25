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Президент вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих
Президент подякував воїнам та їхнім родинам
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на житло

Українські захисники та рідні полеглих військових отримали сертифікати на квартири. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Ми продовжуємо традицію вдячності найбільш сміливим нашим людям – українським героям, які проявили себе у надзвичайному – у захисті України, у захисті наших людей. І які заслуговують на незмінну шану від усіх нас, від усієї України», – зазначив він.

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Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на житло
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на житло: 26 – воїнам і рідним загиблих військовослужбовців Сухопутних військ, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, Медичних сил, а також чотири – представникам Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Президент подякував воїнам та їхнім родинам і наголосив, що Україна має завжди пам’ятати полеглих захисників і захисниць.

«Ми можемо бути впевнені, що Україна вистоїть саме завдяки таким людям – таким героям, які роблять надзвичайне, щоб Україна могла жити своїм звичайним життям, як і будь-яка інша нація у світі. Життям незалежної, вільної, самостійної держави», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно.

До слова, президент підписав указ про надання житла громадянам, яким надано звання Герой України.

Так, статут звання Герой України доповнено новим розділом, де передбачено, зокрема, що «особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка» може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов».

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Теги: житло Володимир Зеленський президент військові Герой України квартира

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