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«Укрзалізниця» запускає новий поїзд із Дніпра до Харкова

Ірина Бура
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» запускає новий поїзд із Дніпра до Харкова
Поїзд відправлятиметься з Дніпра щодня, крім середи, о 16:09 і прибуватиме до Харкова о 20:46
фото з відкритих джерел

Вагони обладнані місцями для пасажирів з інвалідністю, а також спеціальними кріпленнями для перевезення велосипедів

Із 15 грудня почне курсувати новий регіональний поїзд №824/823, який сполучить Дніпро і Харків. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Поїзд відправлятиметься з Дніпра щодня, крім середи, о 16:09 і прибуватиме до Харкова о 20:46. У зворотному напрямку рейси здійснюватимуться щоденно, крім четверга, з відправленням із Харкова о 9:42 та прибуттям до Дніпра о 14:11. В окремі дні можливі незначні зміни в часі прибуття.

За маршрутом передбачено зупинки на станціях Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова та Лихачове.

Вагони обладнані місцями для пасажирів з інвалідністю, а також спеціальними кріпленнями для перевезення велосипедів.

«Укрзалізниця» запускає новий поїзд із Дніпра до Харкова фото 1

Квитки можна придбати через мобільний додаток, на сайті «Укрзалізниці» та в чат-боті.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд на різдвяні свята. З 18 грудня по 12 січня за маршрутом Харків – Ворохта – Харків курсуватиме додатковий поїзд № 201/202. Він доповнить розклад руху поїзда № 1/2 з таким же сполученням, який наразі курсує через день.

До слова, «Укрзалізниця» представила новий графік руху на 2025 рік, який вступить у дію з 15 грудня. Зміни передбачають запуск нових рейсів, оптимізацію маршрутів та скорочення часу в дорозі для багатьох напрямків.

Також «Укрзалізниця» запустила ще один дитячий купейний вагон, спроєктований у партнерстві з ЮНІСЕФ. Він курсує у складі потягу №17/18 сполученням Харків – Ужгород з 19 листопада. Дитячі вагони призначені для подорожей найменших пасажирів (віком до восьми років) та їхніх батьків.

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Теги: Харків свята Укрзалізниця Дніпро Ужгород Різдвяні свята перевезення

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