Реванш Лободи: скандальна співачка почала відбілювати свій імідж в Україні

За Таїсією Повалій та Ані Лорак в Україну намагається «прорватися» і Лобода

Співачка Світлана Лобода, яка поїхала до Росії після початку війни, намагається повернутися на український ринок. Останні кілька тижнів на телебаченні та в інтернеті вийшло кілька компліментарних інтерв'ю, в яких прозвучали абсолютно однакові меседжі. І у токшоу Маші Єфросініної на YouTube, і в ефірі каналу «Інтер» не прозвучало жодного гострого питання до Лободи. Натомість глядачів наполегливо переконували:

1. Лобода дуже хоче виступати в Україні та її незаслужено звідси посунули. «У цій країні», саме так скандальна співачка називає Україну, на неї нібито чекають і люблять. Після чотирьох років перерви вона нещодавно вперше виступила в Одесі.

2. Лобода – дуже щедра і шляхетна людина. Вона нібито допомагає багатьом хворим людям та дітям. Хоча сама Лобода визнає, що дитині, про яку згадується в одному із сюжетів її інтерв'ю на телеканалі «Інтер», вона допомагає зовсім недавно. Тобто це продуманий піархід?

3. Лобода – дуже побожна людина. Це твердження у різних інтерв'ю почали просувати і сама співачка, яка відома своїми дуже відвертими кліпами та номерами, та її родичі. Нібито Лобода тепер отримала свого духовника в Києві, щомісяця до нього ходить за порадами і він тепер її благословляє у всіх її справах. При цьому співачка уточнює, що вона набожна, але не релігійна.

Фото: Світлана Лобода/Instagram

Світлану Лободу на її виступ тепер благословляє духовник.

«Він дуже молодий та прогресивний», – стверджує співачка

1. У жодному з інтерв'ю, розрахованих на українську аудиторію, Лобода не згадує про війну, розв'язану Росією в Україні, та про 15 тис. загиблих людей. Натомість співачка стверджує, що напасти до нас прийшли лише два роки тому. Очевидно, вона має на увазі пандемію, яка обмежила її можливості заробляти.

2. Лобода також уникає теми, яка країна для неї тепер є домом. Вона стверджує, що мешкає на багато країн. І зараз прикупила будиночок біля моря у Європі. Хоча відомо, що останніми роками основне місце її роботи та перебування – Москва.

Нагадаємо, раніше той же канал «Інтер», відомий своєю проросійською програмною політикою та контентом у стилі «ностальжі за СРСР», показав таке саме компліментарне інтерв'ю з Таїсією Повалій. Ані Лорак вилила свої образи в Україну на 1+1. Обидві співачки, як і Лобода, під час війни втекли до Москви і тепер намагаються відвоювати назад втрачений український ринок.