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    Прихильниця Путіна співачка Доліна поскаржилася, що її не пускають до Одеси

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    Доліна однією з перших російських зірок підтримала анексію Криму та агресивну політику Путіна - Прихильниця Путіна співачка Доліна поскаржилася, що її не пускають до Одеси
    Доліна однією з перших російських зірок підтримала анексію Криму та агресивну політику Путіна
    фото: interfax.ru

    Доліна: «Я не можу потрапити до свого міста, до Одеси»

    Російська співачка Лариса Доліна, яка вважає рідним містом Одесу, поскаржилася, що вже багато років не може потрапити туди і сходити на кладовище, де поховані її родичі. Про це співачка заявила в інтерв'ю Катерині Гордєєвій для її шоу на Youtube.

    «Я не можу потрапити до свого міста, до Одеси. Я не можу потрапити на цвинтар, де поховані мої мама, тато та бабусі. Одеса мене завжди підживлювала. Це не просто рідне та улюблене місто, це моя душа. Я зараз наполовину живу без душі», – заявила вона.

    «Він мені подобається по-чоловічому. Він розумний. З ним цікаво розмовляти на будь-яку тему. Він мені подобається і завжди подобався», – заявила співачка.

    Також згадала зірка і про те, що її не пускають до України.

    Зазначимо, Доліна однією з перших російських зірок підтримала анексію Криму та агресивну політику Путіна щодо Донбасу. Зірка постійно виступає в окупованому Криму, приймає нагороди з рук агресора та підтримує Путіна.

    Нагадаємо, Лариса Долина була включена в «чорний список Миротворця», їй заборонений в'їзд в Україну, через антиукраїнські висловлювання і концерти в окупованому Криму.

    До слова, співачка Світлана Лобода, яка поїхала до Росії після початку війни, намагається повернутися на український ринок.

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    Теги: Росія Одеса співачка
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    Прихильниця Путіна співачка Доліна поскаржилася, що її не пускають до Одеси