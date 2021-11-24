Прихильниця Путіна співачка Доліна поскаржилася, що її не пускають до Одеси
Доліна: «Я не можу потрапити до свого міста, до Одеси»
Російська співачка Лариса Доліна, яка вважає рідним містом Одесу, поскаржилася, що вже багато років не може потрапити туди і сходити на кладовище, де поховані її родичі. Про це співачка заявила в інтерв'ю Катерині Гордєєвій для її шоу на Youtube.
«Я не можу потрапити до свого міста, до Одеси. Я не можу потрапити на цвинтар, де поховані мої мама, тато та бабусі. Одеса мене завжди підживлювала. Це не просто рідне та улюблене місто, це моя душа. Я зараз наполовину живу без душі», – заявила вона.
«Він мені подобається по-чоловічому. Він розумний. З ним цікаво розмовляти на будь-яку тему. Він мені подобається і завжди подобався», – заявила співачка.
Також згадала зірка і про те, що її не пускають до України.
Зазначимо, Доліна однією з перших російських зірок підтримала анексію Криму та агресивну політику Путіна щодо Донбасу. Зірка постійно виступає в окупованому Криму, приймає нагороди з рук агресора та підтримує Путіна.
Нагадаємо, Лариса Долина була включена в «чорний список Миротворця», їй заборонений в'їзд в Україну, через антиукраїнські висловлювання і концерти в окупованому Криму.
До слова, співачка Світлана Лобода, яка поїхала до Росії після початку війни, намагається повернутися на український ринок.
Читайте також:
- Повалій пояснила, чому страшенно заздрила Ірині Білик
- Опальна Повалій поскаржилася на «цькування» в Україні
- Експродюсерка Лободи пояснила причину розірвання контракту зі співачкою
- Вбралась у вишиванку і заспівала на мові. Ані Лорак проситься назад в Україну (відео)
- Списала кліп у Білик і перейшла на мову. Ані Лорак приготувалася до реваншу в Україні