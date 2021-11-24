Прихильниця Путіна співачка Доліна поскаржилася, що її не пускають до Одеси

Доліна: «Я не можу потрапити до свого міста, до Одеси»

Російська співачка Лариса Доліна, яка вважає рідним містом Одесу, поскаржилася, що вже багато років не може потрапити туди і сходити на кладовище, де поховані її родичі. Про це співачка заявила в інтерв'ю Катерині Гордєєвій для її шоу на Youtube.

«Я не можу потрапити до свого міста, до Одеси. Я не можу потрапити на цвинтар, де поховані мої мама, тато та бабусі. Одеса мене завжди підживлювала. Це не просто рідне та улюблене місто, це моя душа. Я зараз наполовину живу без душі», – заявила вона.

«Він мені подобається по-чоловічому. Він розумний. З ним цікаво розмовляти на будь-яку тему. Він мені подобається і завжди подобався», – заявила співачка.

Також згадала зірка і про те, що її не пускають до України.

Зазначимо, Доліна однією з перших російських зірок підтримала анексію Криму та агресивну політику Путіна щодо Донбасу. Зірка постійно виступає в окупованому Криму, приймає нагороди з рук агресора та підтримує Путіна.

Нагадаємо, Лариса Долина була включена в «чорний список Миротворця», їй заборонений в'їзд в Україну, через антиукраїнські висловлювання і концерти в окупованому Криму.

До слова, співачка Світлана Лобода, яка поїхала до Росії після початку війни, намагається повернутися на український ринок.