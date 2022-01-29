«Паніки немає». Європейська бізнес-асоціація оцінила, як загроза війни вплинула на настрої підприємців

Ганна Деревянко вбачає певний оптимізм у бізнес-середовищі на початку поточного року

«Бізнес входить у рік з оптимізмом»

Можливе російське вторгнення наразі не причинило паніки серед вітчизняного бізнесу, навпаки, попри можливі виклики, можна сказати, що він входить у рік з оптимізмом. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації Ганна Дерев’янко.

Експертка наголосила, що нині у бізнес-середовищі, яке лише порівняно нещодавно більш-менш пристосувалося до ковідних викликів, широко не обговорюється можливість російського вторгнення, в разі якого, вочевидь, пандемія піде на другий план.

«Є очікування, що макроекономічна ситуація залишиться стабільною. Проте, бізнесу потрібні рівні правила гри, стабільне законодавство, регуляторне поле, яке буде дозволяти прогнозувати свої дії, та платоспроможний попит», – зазначила вона.

Хоча «українці не є суперзаможними, і у нас не надпривабливий внутрішній ринок», Ганна Деревянко вбачає певні перспективи для бізнесу у подальшому зростанні кількості робочих місць в Україні, адже конкуренція серед роботодавців призведе до зростання зарплат, а це стимулюватиме попит.

«Якщо бізнес вже перебуває в країні та вклав кошти у виробництво, то різкі рухи йому зараз робити ніяк не можна, навіть на основі тих новин, які ми чуємо. Поки бізнес продовжуватиме інвестувати, аби зберегти частку на ринку. Але, звісно, виникає людське хвилювання та постають відповідні питання. Це не позначається на операційній діяльності, хіба що з’являються плани на випадок, якщо щось піде не так», – підсумувала Ганна Деревянко.

Також виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації повідомила, що ріст цін на енергоносії витримають не всі.