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Приватбанк остаточно переміг Росію в суді: РФ зобов'язана виплатити понад $327 млн

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Приватбанк остаточно переміг Росію в суді: РФ зобов'язана виплатити понад $327 млн
Справа стосується активів ПриватБанку в Криму, які були захоплені після окупації півострова Росією у 2014 році
фото: DW

Арбітраж присудив банку компенсацію за збитки, проценти та витрати, пов’язані з незаконною експропріацією активів у Криму

Постійна палата третейського суду в Гаазі зобов’язала Росію виплатити Приватбанку понад $327 млн компенсації за збитки, проценти та відповідні витрати, пов’язані з незаконною експропріацією активів банку в тимчасово окупованому Криму. Рішення є остаточним. Про це повідомив Приватбанк, пише «Главком».

У банку зазначили, що йдеться про завершення 11-річної юридичної боротьби, яку Приватбанк розпочав у 2015 році після захоплення Росією його активів на території Криму.

«Це результат 11-річної юридичної боротьби, яку Банк розпочав у 2015 році. Рішення є остаточним. Принциповість має результат», – наголосили у Приватбанку.

Фінустанова також заявила, що надалі працюватиме над виконанням рішення арбітражу та стягненням присуджених коштів із Росії. «І ми беремо і продовжуємо працювати, щоб це рішення було виконане», – зазначив банк.

Справа стосується активів Приватбанку в Криму, які були експропрійовані після окупації півострова Росією у 2014 році. Банк звернувся до міжнародного арбітражу для захисту своїх майнових прав та вимагав компенсації за завдані збитки.

Розгляд справи тривав протягом кількох років. Остаточне рішення Постійної палати третейського суду в Гаазі підтвердило обов’язок Росії компенсувати банку завдані збитки, а також сплатити нараховані проценти та відповідні витрати.

«Приватбанк» наголосив, що наступним етапом стане практична реалізація рішення. Оскільки Росія не контролює активи банку в Україні та не має добровільно компенсувати присуджену суму, питання виконання рішення може передбачати пошук і стягнення російських активів у юрисдикціях, де вони доступні для примусового виконання.

Рішення у справі Приватбанку стало одним із міжнародних юридичних механізмів, за допомогою яких українські компанії та держава домагаються компенсації за майно, втрачене через російську окупацію Криму.

Варто нагадати, що Росія має понести відповідальність за шкоду, якої вона завдала Україні внаслідок повномасштабної агресії. Відтепер постраждалі можуть подавати заяви до Міжнародного Реєстру збитків за всіма 43 категоріями.

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Теги: Крим росія суд економіка Приватбанк

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