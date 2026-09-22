Пєсков заявив, що Київ нібито «прекрасно знає», які рішення має ухвалити, щоб перейти до шляху до стійкого миру

Пєсков заявив, що Москва виступає не за тимчасове перемир’я, а за «стійкий мир» в Україні

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про готовність Києва до безумовного припинення вогню та переходу до мирних переговорів. Пєсков заявив, що країна-агресор нібито виступає не за тимчасове перемир’я, а за «міцний мир назавжди». Про це він заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє «Главком».

«Президент Путін і російська сторона завжди говорили про те, що ми виступаємо за міцний мир, мир назавжди, а не за перемир’я, яке, по суті, нічого не дасть», – сказав Пєсков.

Водночас представник Кремля заявив, що ситуація в Україні, за його твердженням, «погіршується з дня на день» як в економіці, так і на фронті. Він також сказав, що Київ нібито «прекрасно знає», які рішення має ухвалити, щоб перейти до шляху до стійкого миру.

Зеленський напередодні заявив, що Україна готова припинити бойові дії без попередніх умов і перейти до переговорів із Росією. Президент наголосив, що після припинення вогню сторони можуть перейти до дипломатичного процесу. «Якщо росіяни готові до припинення вогню – так, без умов, просто припинення вогню і переговори», – заявив Зеленський.

Варто нагадати, що Кремль раніше відреагував на ухвалення у США законопроєкту про посилення санкцій проти Росії. Москва вважає такі дії Вашингтона недружніми та заявляє, що нові обмеження можуть вплинути на переговорний процес.