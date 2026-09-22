Президент Литви розкритикував карту світу ООН, де Крим окремо від України

Науседа зазначив, що Росія залишається головною довгостроковою загрозою для європейської та трансатлантичної безпеки

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував нову політичну карту світу, опубліковану Організацією Об’єднаних Націй, де окупований Росією Крим зображено окремо від України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на lrt.

Науседа висловив занепокоєння під час зустрічі лідерів країн Балтії з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем у Нью-Йорку. Литовський президент зазначив, що карти, які використовує ООН, мають відповідати міжнародному праву та поважати суверенітет країн, їхню територіальну цілісність і визнані кордони.

Науседа також зазначив, що Росія залишається головною довгостроковою загрозою для європейської та трансатлантичної безпеки і що ця загроза виходить за межі України.

У вересні Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку нової карти світу, покликаної забезпечити точніше відображення відносних площ континентів. Резолюцію підтримали 164 країни, тоді як США проголосували проти, а шість країн – Україна, Естонія, Грузія, Литва, Молдова та Сербія – утрималися.

На новій карті Африка зображена більшою, тоді як Північна Америка та Європа – меншими. Вона замінює традиційну проєкцію Меркатора, за якої території, віддалені від екватора, здаються непропорційно великими, на проєкцію, що має на меті краще відобразити фактичні відносні розміри суходолу.

На новій карті Крим позначено сірим кольором. Його колір відрізняється як від кольору Росії, так і від кольору України.