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«Фейсом об тейбл». Експосол у РФ розповів про методи роботи Кремля з вищим керівництвом України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Фейсом об тейбл». Експосол у РФ розповів про методи роботи Кремля з вищим керівництвом України
Крижанівський пригадав перший візит Леоніда Кучми у статусі прем’єра до Росії
фото: grinchenko-inform

«За кого вони мене тримають? За холуя?» – такою була реакція Леоніда Кучми на перший закордонний візит до РФ

Перший посол України в Росії Володимир Крижанівський розповів, як Кремль намагався впливати на українських високопосадовців після їхнього призначення.

За словами експосла, російська влада прагнула поставити українських керівників у ситуацію, коли вони не мали іншого вибору, крім як рахуватися з позицією Москви. Про це Крижавнівський зауважив в інтерв’ю «Главкому».

«Повернімося на 30 років назад. Кравчук прагнув якимось чином виправити відносини України з Росією і залишитися на чолі держави ще на одну каденцію. Але керівництво РФ аж ніяк не сприймало його на цій посаді, а тим паче ще чотири роки. Але керівництво РФ не хотіло його бачити. І ставку зробили на Леоніда Кучму (прем’єр-міністр у 1992-1993 роках; на момент обрання президентом України – народний депутат II скликання – «Главком»). Але росіяни помилилися. Саме російська влада багато зробила для того, щоб Кучма змінив свою точку зору на взаємними між сусідніми країнами», – зазначив експосол.

Зокрема, Крижанівський пригадав перший візит Леоніда Кучми у статусі прем’єра до Росії. «Я хотів його супроводжувати, але він категорично відмовився. Після низки зустрічей Леонід Данилович повернувся сильно розлючений. «За кого вони мене тримають? За холуя? Я був директором найбільшого підприємства Радянського союзу, яке робило знамениту «Сатану» (радянський стратегічний ракетний комплекс; виготовлявся на «Південмаші» – «Главком»)», – обурювався Кучма», – підкреслив він.

Експосол розповів, що методи Росії у роботі з вищим керівництвом України полягали в тому, що після призначення нового керівника на рівні віцепрем’єр-міністра або прем’єра росіяни намагалися його «face on table», тобто загнати у безальтернативне становище. Водночас дипломат зазначив, що це виглядало дуже смішно.

«Наприклад, пригадую красномовну фразу Юхима Звягільського (у 1993-1994 роках – виконувач обов'язків прем’єр-міністра; народний депутат восьми скликань – «Главком»), який мені сказав: «Эти русские сделают из меня националиста». Або ж голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба (керував містом-моряків до анексії РФ Криму – «Главком») зізнався мені: «Ти знаєш, я став націоналістом, коли побачив російську вакханалію у Севастополі». Це Яцуба криком кричав, щоб в.о. президента Олександр Турчинов передислокував війська із Західної України для захисту пів острова», – додав Крижанівський.

До слова, Володимир Крижанівський заявив, що Росія прагне захопити Донбас не через розташовані там шахти та поклади корисних копалин. Однією з цілей Кремля може бути використання регіону як плацдарму для подальшого просування на Південь України.

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Теги: росія Леонід Кучма посол

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