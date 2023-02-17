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Продовження скандалу з «Ашан»: мережа дала офіційну відповідь

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Продовження скандалу з «Ашан»: мережа дала офіційну відповідь
Мережа супермаркетів «Ашан» не постачала товари для армії Росії
фото:www.auchan-retail.com

«Ашан» не постачав товари російським військовим на тимчасово окупованих українських територіях 

Французька мережа супермаркетів «Ашан»  на своєму сайті надала офіційну відповідь, у якій категорично заперечила що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну постачала товари для російських військових на окупованих територіях України.

У компанії зазначили що «Ашан Рітейл» не проводить, не підтримує і не фінансує жодних «благодійних» зборів для російських збройних сил.

«Ознайомившись з розслідуванням, проведеним Le Monde, пресгрупами BellingCat та The Insider, «Ашан Рітейл» хоче  надати наступні коментарі», – сказано у листі мережі, що був опублікований на сайті компанії. 

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«Ашан Рітейл» вкрай здивований цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджуються результатами внутрішнього розслідування. «Ашан Рітейл» підтверджує, що ті з його магазинів, які відкриті в Росії для забезпечення доступу російського населення (як і в Україні для українського населення) до продуктів харчування, не надають жодної добровільної або активної допомоги у постачанні будь-яких категорій споживачів, окрім російського цивільного населення», – йдеться у в офіційній заяві компанії.

Нагадаємо, відома французька компанія «Ашан» безкоштовно постачала товари для армії Росії на окупованих українських територіях. Відповідні документи оприлюднили розслідувачі Bellingat, The Insider та Le Monde. Постачання окупантам позиціонувалося як гуманітарна допомога. Воно складалося з продукції зі складів магазинів та товарів, які волонтери збирали на території супермаркетів. У деяких регіонах постачання організовувалося у взаємодії з органами влади. Окрім того, «Ашан» допомагав військкоматам набирати мобілізованих серед працівників.

Українське представництво торгівельної мережі «Ашан» заявило, що шоковане розслідуванням журналістів про допомогу окупаційним військам з боку російської дочки «Ашану» і вимагає пояснень від французького офісу. Про це йшлось у заяві Auchan Україна у Facebook.

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Теги: документи гуманітарна допомога розслідування Україна Facebook харчування населення

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