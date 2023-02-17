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Скандал в «Ашан»: українське представництво вимагає пояснень

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скандал в «Ашан»: українське представництво вимагає пояснень
У березні 2022 «Ашан» відмовився залишати російський ринок
фото з відкритих джерел

Постачання окупантам позиціонувалося як гуманітарна допомога

Українське представництво торгівельної мережі «Ашан» заявило, що шоковане розслідуванням журналістів про допомогу окупаційним військам з боку російської дочки «Ашану» і вимагає пояснень від французького офісу. Про це йдеться у заяві Auchan Україна у Facebook.

«Auchan Україна вимагає пояснень від французького офісу! Ми шоковані інформацією, яка була опублікована в журналістському розслідуванні щодо допомоги армії країни-агресорки. Ми терміново звернулись до офісу у Франції. Вони цю інформацію спростовують. Ми очікуємо на офіційну комунікацію», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, відома французька компанія «Ашан» безкоштовно постачала товари для армії Росії на окупованих українських територіях. Відповідні документи оприлюднили розслідувачі Bellingat, The Insider та Le Monde. Постачання окупантам позиціонувалося як гуманітарна допомога. Воно складалося з продукції зі складів магазинів та товарів, які волонтери збирали на території супермаркетів. У деяких регіонах постачання організовувалося у взаємодії з органами влади. Окрім того, «Ашан» допомагав військкоматам набирати мобілізованих серед працівників.

Теги: документи гуманітарна допомога Україна Facebook магазин Франція скандал

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