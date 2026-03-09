Держстат повідомив, коли можна буде зробити перепис населення України

Україна планує брати участь у Європейському раунді перепису населення 2030 року

Голова Державної служби статистики Арсен Макарчук заявив, що перепис населення Україна зможе зробити лише через півтора-два роки після завершення війни. Про це він зазначив у коментарі «Укрінформу», передає «Главком».

Фахівець підкреслив, що оцінка чисельності населення є й нині, але вона поки що не оприлюднюється. «Ми розрахували ці показники, зараз обговорюємо, що з цього можна оприлюднити. Поки що ця інформація не розкривається, але сподіваюся, знайдемо консенсус з урядом і зможемо її опублікувати», – зазначив він.

За словами Макарчука, остання офіційна оцінка чисельності населення України від Держстату датована 1 лютого 2022 року. Відтоді, через брак перепису, існує «плюралізм оцінок», який роблять різні органи: державні та міжнародні, наукові інститути та приватні дослідники.

Макарчук повідомив, що різні оцінки дозволяють обирати цифру «залежно від цілей», але точність у межах плюс-мінус 4 млн осіб не дає змоги досягти значної деталізації без проведення повноцінного перепису.

За словами фахівця, найбільшу точність можна отримати лише під час перепису населення, однак умови повномасштабної війни не дають можливості провести його зараз. «Навіть після завершення війни потрібно зачекати півтора-два роки, щоб відбулися соціальні процеси – повернення людей, демобілізація, реінтеграція у суспільство. Лише тоді буде сенс фіксувати стан та чисельність населення», – пояснив він.

Макарчук додав, що Україна планує брати участь у Європейському раунді перепису населення 2030 року, який передбачатиме використання передового світового досвіду.

До слова, в Україні більше не буде 50 млн громадян, тому країна повинна перебудувати структуру економіки так, щоб можна було обійтися й меншою кількістю населення. Про це заявила в інтерв'ю «Главкому» директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.